Finanzen: Fintech in Deutschland

Mit Wirecard wird in Kürze voraussichtlich ein deutsches Fintech-Unternehmen in den DAX aufgenommen. Die Branche entwickelt sich insgesamt positiv, wie die Infografik zeigt: So ist die Summe der Investitionen in deutsche Fintechs von rund 147 Millionen US-Dollar im Jahr 2014 auf über 650 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 angewachsen – ein Plus von knapp 350 Prozent. Das meiste Kapital im Zeitraum vom ersten Quartal 2017 bis zum ersten Quartal 2018 sammelte die Direktbank N26 ein: sie erhielt von Allianz X und Tencent Holdings den Betrag von 160 Millionen US-Dollar. Fintechs sind Internetanbieter, die finanzielle Dienstleistungen basierend auf modernen Technologien bereitstellen. Matthias Janson

[1] http://fintech.global/german-fintech-companies-raised-half-of-last-years-total-in-q1-alone/

https://de.statista.com/infografik/15332/fintech-in-deutschland/

Studie: Jede vierte Bank ist Fintech-Gründer