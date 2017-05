Finanzmarktprognose: Steigende Zinsen, höherer Ölpreis und schwächerer Euro

[1] An der Befragung zu den Prognosen bis zum Ende des dritten Quartals 2017 nahmen die Experten von 14 Finanzinstituten teil. Die Werte der vergangenen zehn Quartale hatten die Prognostiker der Commerzbank am treffsichersten vorhergesagt, gefolgt von den Experten der Hamburger Sparkasse und von UniCredit. Der nächste IW Financial Expert Survey erscheint in der ersten Juliwoche. https://www.iwkoeln.de/studien/iw-reports/beitrag/markus-demary-iw-financial-expert-survey-2-quartal-2017-341109