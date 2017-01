Finanzunternehmen: Mehr als neun von zehn Tweets bleiben ohne Reaktion

Großes Schweigen im Web-2.0-Wald: Nachricht schlägt Tweet

Weiter­emp­feh­len, was man im Netz findet, Inhalte mit seiner Web-Community »sharen«: Das ist eigent­lich eine der Schlüs­sel­funk­tio­nen von sozia­len Medien wie Twitter. Die Online-Kommunikationsanalyse »So gefähr­lich sind Fintechs für Banken« von der Kommu­ni­ka­ti­ons­be­ra­tung Fakten­kon­tor und Ubermetrics Techno­lo­gies zeigt jetzt aber: Artikel aus klassi­schen, journa­lis­ti­schen Online-Nachrichtenportalen werden zwei- bis fünfmal häufi­ger geteilt und kommen­tiert als Tweets.

Für die Studie wurden mehr als 150.000 Nennun­gen aus mehr als 400 Millio­nen öffent­li­chen Internet-Quellen zu vier Banken, fünf Sparkas­sen und 149 Fintechs mithilfe des Monitoring-Tools Ubermetrics Delta erfasst und ausge­wer­tet.

93 Prozent der Tweets haben zu keiner­lei Inter­ak­tion geführt

Es zeigt sich: 93 Prozent der Tweets, die eine der unter­such­ten Banken erwäh­nen, haben zu keiner­lei Inter­ak­tion geführt. Sie wurden weder retweetet noch kommen­tiert oder verlinkt. Vier Prozent dieser Twitter-Posts wiesen genau einen Kommen­tar oder eine Weiter­ver­brei­tung auf. Ledig­lich drei Prozent der Tweets führten zu mehr als einer Inter­ak­tion.

Demge­gen­über werden Artikel auf redak­tio­nel­len Nachrich­ten­por­ta­len, die die unter­such­ten Banken behan­deln, zu elf Prozent vielfach kommen­tiert und verlinkt. Weitere elf Prozent bringen es auf genau eine Inter­ak­tion dieser Art. 78 Prozent bleiben ohne öffent­li­chen Kommen­tar und Weiter­ver­brei­tung. Insge­samt wird damit ein rund dreimal größe­rer Anteil der journa­lis­ti­schen Texte kommen­tiert oder weiter­ver­brei­tet als bei den Tweets.

97 Prozent ohne Reaktion bei Sparkas­sen

Ähnlich sieht es bei den Sparkas­sen aus: Tweets bleiben hier zu 97 Prozent ohne Reaktion, ein Prozent bringt es auf eine, zwei Prozent auf mehrfa­che Inter­ak­tio­nen. Artikel auf journa­lis­ti­schen Websei­ten, wie den Online-Präsenzen von Tages­zei­tun­gen und Magazi­nen, weisen hier zu zehn Prozent mehrfa­che Kommen­tare und Verlin­kun­gen auf. Sechs Prozent kommen auf eine Inter­ak­tion, 84 Prozent auf keine. Hier sind die News-Interaktionen im Vergleich zu Twitter damit antei­lig mehr als fünfmal so groß.

91 Prozent ohne Reaktion bei Fintechs

Fintechs errei­chen mit einem kleinen Vorsprung vor den Banken die größte Inter­ak­ti­ons­quote auf Twitter: Tweets, die eines der unter­such­ten Fintech-Unternehmen erwäh­nen, bleiben »nur« zu 91 Prozent ohne Reaktion. Fünf Prozent werden einmal weiter­ver­brei­tet oder kommen­tiert, vier Prozent mehrfach. 14 Prozent der Artikel auf Nachrich­ten­por­ta­len mit journa­lis­ti­schen Inhal­ten, die sich mit den Fintechs beschäf­ti­gen, führen zu multi­plen Inter­ak­tio­nen. Sechs Prozent werden einmal kommen­tiert oder verlinkt, 80 Prozent gar nicht. Trotz der vergleichs­weise hohen Inter­ak­ti­ons­rate auf Twitter führen damit auch bei Fintechs die redak­tio­nel­len Inhalte rund doppelt so häufig zu Kommen­ta­ren und Verwei­sen wie Tweets.

»Wer Virali­tät will, muss Nachrich­ten schaf­fen«, lautet deshalb das Fazit von Dr. Roland Heinzte, Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter und Social-Media-Experte des Fakten­kon­tors. »Egal, ob klassi­sche Bank, Sparkasse oder Fintech: Wer eine hohe Sicht­bar­keit und Nutzer-Interaktion im Web errei­chen will, muss Inhalte liefern, die für Journa­lis­ten inter­es­sant sind und so über thema­ti­sche Relevanz ihren Weg in die redak­tio­nelle Bericht­erstat­tung finden.«