Fitness: So fit ist Deutschland

Rund 10,1 Millionen Menschen in Deutschland sind aktuell Mitglied in einem Fitnessclub – das geht aus aktuellen Zahlen von Deloitte und Europe Active hervor. Damit steht Deutschland in absoluten Zahlen europaweit auf Platz eins, vor Ländern wie Frankreich und Spanien, wie die Grafik von Statista zeigt.

Heruntergerechnet auf die Bevölkerungszahl ergibt sich für Deutschland eine Penetrationsquote von 12,3 Prozent. Damit bewegt sich die Bundesrepublik eher im Mittelfeld, verglichen mit Ländern wie Schweden (21,1 Prozent) und Norwegen (19,2 Prozent).

Die meisten Fitnessclub-Mitglieder in Deutschland trainieren bei der McFit-Group. Ebenfalls beliebt sind die Unternehmen Clever Fit und FitX. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8802/mitglieder-in-fitnessstudios-in-europa/