Flugpassagiere: Spanien top, Türkei flop

111,9 Millionen – so viele Passagiere sind im Jahr 2016 von deutschen Flughäfen abgehoben. Damit erreichte der Flugreiseverkehr in der Bundesrepublik laut Angaben des Statistischen Bundesamts einen neuen Höchstwert.

Bei Flügen ins europäische Ausland ist Spanien das beliebteste Ziel der Deutschen. Rund 13,7 Millionen Fluggäste steuerten das Land am Mittelmeerland im vergangenen Jahr an. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 10,2 Prozent. Auch bei den Flügen nach Griechenland gab es einen hohen Zuwachs, von 10,7 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt.

Weniger Menschen reisten dagegen aus Deutschland in die Türkei ein. Diese Destination erlitt einen Verlust von Minus 16,6 Prozent. Grund dafür dürften die zahlreichen Terroranschläge und die politischen Unruhen im Land sein. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8312/flugverkehr-aus-deutschland-in-europa/

Terror dämpft Reiselust der Deutschen

Wie jüngste Unruhen und terroristische Anschläge das Reiseverhalten der Deutschen beeinflussen, zeigt eine Umfrage im ADAC Reisemonitor 2017. Demnach schränken sich 81 Prozent der Befragten aufgrund der Sicherheitslage bei Fernreisen weltweit ein. Bei Reisen in gefährdete europäische Länder, in denen es zu Anschlägen kam, verzichtet ebenfalls jeder zweite, wie die Grafik von Statista zeigt. Größte Profiteure davon sind in diesem Jahr Spanien und Deutschland als Reiseländer. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/8437/konsequenzen-deutscher-urlauber-wegenterroranschlaegen/