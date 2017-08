Fotografie: Urlaubsfotos 2.0

»Die beste Kamera ist die, die man bei sich hat« – dieses Zitat vom preisgekrönten Fotografen Chase Jarvis bringt treffend auf den Punkt, warum Smartphone-Kameras sich so großer Beliebtheit erfreuen: Sie sind schlicht immer griffbereit. Auch Urlaubsschnappschüsse werden heutzutage hauptsächlich mit dem Telefon gemacht.

Wie unsere Grafik auf Basis einer Bitkom-Umfrage zeigt, knipsen sieben von zehn Deutschen im Urlaub mit dem Smartphone. Die Fotos werden dann per WhatsApp, Facebook und Co. in alle Welt verschickt und ersetzen so mehr und mehr die Postkarte als Medium für Urlaubsgrüße. Interessanterweise erfreuen sich selbst vergleichsweise unhandliche Tablets größerer Beliebtheit als »klassische« Digitalkameras. 27 Prozent der Befragten nutzen iPad und Co. um im Urlaub zu fotografieren. Felix Richter

https://de.statista.com/infografik/10564/digitale-fotografie-im-urlaub/