Freelancer-Studie – Start der Umfrage

GULP: Der Gradmesser für den IT-und Engineering-Projektmarkt geht in die neue Runde.

Seit fünf Jahren führt GULP eine der größten und wichtigsten Umfragen zum IT- und Engineering-Projektmarkt durch. Die GULP-Freelancer-Studie beschäftigt sich jedes Jahr mit der Welt hochqualifizierter Freelancer. Stundensätze, Projektbedingungen, Leistungsanforderungen und Meinungen zu Trends und Skills werden unter die Lupe genommen und für Interessierte informativ aufbereitet.

Mit Teilnehmerzahlen von teils mehr als 2.000 Befragten gibt die Studie nicht nur repräsentative Antworten zu wichtigen Fragen, sie ist auch ein Gradmesser für die Projektmarktstimmung und ist in der Lage, Vorhersagen für wichtige Bereiche der Wirtschaft zu treffen. Die diesjährige GULP-Freelancer-Studie ist eine Jubiläumsausgabe. Es wird zwei große Teile mit vielen spannenden Zahlen, Daten und Fakten und einer großen Zusammenfassung der wichtigsten Highlights geben.

Seien Sie ein Teil dieser großen Studie! Wir laden alle IT- und Engineering-Freiberufler herzlich ein, mitzumachen.

Unterstützen Sie uns darin, wertvolles Wissen für IT- und Engineering-Freiberufler sowie Auftraggeber zu sammeln, aufzubereiten und damit einen wichtigen Einblick in die Lage der IT- und Engineering-Freelancer gewähren zu können.

Die Teilnahme wird etwa 10 bis 15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Hier geht es zur Umfrage: https://www.surveymonkey.de/r/63VRSQF