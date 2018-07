Freizeit: Wer hat am meisten Urlaub?

Angesichts der momentanen Temperaturen hierzulande, träumen viele Arbeitnehmer vom sofortigen Jahresurlaub. Aber in welchem Bundesland haben Beschäftigte davon am meisten? Eine aktuelle Erhebung der Vergütungsplattform Compensation Partner zeigt: In Baden-Württemberg freuen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwar über die höchste Zahl an Urlaubstagen, werden allerdings die jährlichen Feiertage mit einbezogen, liegen die Bayern vorne: Ganze 13 Feiertage und durchschnittlich 28,8 Urlaubstage machen 41,8 Tage frei pro Jahr. In Baden-Württemberg sind es 41,1, wie die Grafik von Statista zeigt.

Ganze fünf Tage weniger haben Arbeitnehmer in Berlin: Mit 36,8 freien Tagen pro Jahr, müssen sie eine ganze Woche mehr arbeiten als die Arbeitnehmer in Bayern. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/14826/urlaubstage-und-feiertage-je-bundesland/