Führender Microsoft Dynamics 365 Partner FWI Information Technology wird Teil der COSMO CONSULT-Gruppe

Die COSMO CONSULT-Gruppe, weltweiter Anbieter von End-to-End-Business-Lösungen auf der Basis von Microsoft Dynamics und die FWI Gruppe, Österreichs führender Microsoft Dynamics 365 Partner, vereinen ihre Branchen- und Lösungsexpertise. Durch die Integration der FWI mit der Unternehmenszentrale in Steyr, zweier weiterer Repräsentanzen in Wien und Vitis sowie dem deutschen Standort im oberpfälzischen Neumarkt in den Unternehmensverbund baut die COSMO CONSULT-Gruppe ihre führende Position im europäischen Microsoft Dynamics-Partnerumfeld aus und konsolidiert zugleich ihre Marktführerschaft in Österreich.

Die FWI Gruppe ist mit ihren rund 150 Mitarbeitern in Österreich der führende Anbieter von Microsoft Dynamics 365 Enterprise-Lösungen und gehört im gesamten deutschsprachigen Marktumfeld zu den renommiertesten Experten für Microsoft Dynamics 365 ERP (AX) und CRM-Lösungen. Mit ihrer ausgewiesenen Branchenkompetenz in den Bereichen Druck und Verpackung, Entsorgung und Recycling, im Maschinen- und Anlagenbau, dem Industrie- und Fertigungssektor sowie im Groß- und Einzelhandel bietet die FWI Gruppe namhaften Kunden seit vielen Jahren praxiserprobte ERP-, CRM- und Business Intelligence (BI) Branchenlösungen sowie umfassende Beratung für die Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Durch die Integration der FWI Gruppe verfolgt die COSMO CONSULT Gruppe mit ihren nunmehr 950 Mitarbeitern an 40 Standorten weltweit konsequent ihre internationale Wachstumsstrategie, die zuletzt mit Akquisitionen in Österreich, Frankreich, Spanien und Lateinamerika vorangetrieben wurde. Eine zentrale Rolle spielt dabei nach wie vor der deutschsprachige Markt: Mit den vier neuen COSMO CONSULT-Standorten profitieren die gemeinsamen Kunden sowohl von der Erweiterung des Produkt- und Leistungsangebots als auch von der internationalen Expertise und der wirtschaftlichen Stabilität des führenden europäischen Microsoft Dynamics-Anbieters.

»Wenn zwei marktführende Technologie-Unternehmen ihre Kräfte bündeln und an einem Strang ziehen, dann profitieren nicht nur ihre Kunden davon, sondern der Markt insgesamt«, ist der Mitgründer der FWI Gruppe Leopold Födermayr (Foto rechts) überzeugt. Der auch über die Grenzen Österreichs hinaus bekannte Unternehmer und langjährige IT-Experte denkt dabei vor allem an die Herausforderungen und Chancen des digitalen Wandels: »Unternehmenslösungen sind dabei, sich genau wie Geschäftsprozesse und ganze Geschäftsmodelle grundlegend zu verändern. Um das Potenzial dieser Entwicklung zu nutzen, sind starke IT-Partner gefragt, die nicht nur eine Vision von der Zukunft haben, sondern auch die Kraft und Ausdauer, die man braucht, um diese Zukunft mitzugestalten.«

»Durch die Vereinigung von FWI und COSMO CONSULT etablieren wir einen im europäischen Umfeld einmaligen Expertenpool für integrierte Microsoft Dynamics 365 Businesslösungen«, ergänzt Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe (Foto links). »In der Tat stehen unsere Kunden und auch wir selbst im Zuge der digitalen Transformation vor großen Herausforderungen. Entscheidend bleibt für uns dabei, dass wir partnerschaftlich, ehrlich und auf Augenhöhe mit unseren Kunden zusammen­arbeiten und das Bewusstsein, dass es bei allem, was wir tun, um die Menschen geht. Moderne Softwaretechnologie kann ihre Stärken nur ausspielen, wenn sie den Menschen in den Unternehmen dient.«

Die Umfirmierung der FWI-Standorte zu operativen Gesellschaften der COSMO CONSULT-Unternehmensgruppe wird in den kommenden Monaten sukzessive durchgeführt. Bestandskunden werden auch zukünftig von ihren gewohnten Ansprechpartnern betreut und persönlich über alle für sie relevanten Änderungen informiert.