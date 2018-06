Fußball-WM 2018: Deutschland vs. Schweden – das sagt die Statistik

Am Samstag trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland auf den Gegner Schweden. Wie der Blick auf die Statistik zeigt, sind die bisherigen Aufeinandertreffen ausgeglichen verlaufen – beide Mannschaften haben jeweils 15 Partien für sich entscheiden können. Auf das Team von Bundestrainer Joachim Löw kommt also ein ungleich schwierigerer Gegner zu als im ersten Vorrundenspiel gegen Mexiko. Matthias Janson

