FUTUREADY-Tour 2018 – Business-Impulse für die digitale Zukunft

Die Digitalisierung ist für Unternehmen Herausforderung und Chance zugleich. Im Rahmen der FUTUREADY-Tour demonstriert Konica Minolta seinen Kunden und Interessenten mit seiner Expertise und einem umfassenden Portfolio, wie Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter weiterentwickeln. Welche Chancen sich den Gästen im Zuge der Digitalisierung bieten, erleben sie in Live-Demonstrationen und Fachvorträgen an den Standorten Düsseldorf (17.04.), Berlin (19.04.), München (24.04.) und Frankfurt (26.04.).

»Die digitale Transformation stellt besonders den Mittelstand vor große Herausforderungen. Als IT Services Provider begleitet und unterstützt Konica Minolta seine Kunden mit maßgeschneiderten Strategien auf diesem Weg. Dabei haben wir die gesamte Organisation im Blick,« erklärt Johannes Bischof, President Konica Minolta Business Solutions Deutschland. Ob Geschäftsleitung, Back-Office, Vertrieb, IT, Facility Management, Buchhaltung, Hausdruckerei, Produktion, Fertigung, Logistik oder Empfang: Die Digitalisierung berührt nahezu alle Bereiche eines Unternehmens. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele zeigt Konica Minolta daher auch in der Ausstellung zur FUTUREADY-Tour wie sämtliche Abteilungen von digitalen Lösungen profitieren.

So vereinfacht beispielsweise eine digitale Kunden- und Lieferantenakte erheblich die Administration im Back-Office und mobile Lösungen tragen dazu bei, dass sämtliche Informationen immer zur Hand und prozessuale Freigaben jederzeit erteilt werden können. Auch für Hausdruckereien und Druckdienstleister bietet die FUTUREADY-Tour zukunftsfähige Lösungen wie u. a. zur Workflowautomatisierung und Web-to-Print Anbindung. Darüber hinaus werden mit einem intelligenten Raumbuchungskonzept – Smart Room Booking -, der IT-Plattform Workplace Hub oder auch der Datenbrille Wearable Communicator eine ganze Reihe von Lösungen für den Arbeitsplatz der Zukunft vorgestellt.

Flankiert wird die Ausstellung durch abwechslungsreiche Fachbeiträge zu aktuellen Themen wie EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), IT-Security, Cloud-Plattformen und dem modernen Arbeitsplatz.

Interessenten können sich unter folgendem Link zur FUTUREADY-Tour anmelden

für Deutschland: http://bit.ly/futuready-DE

für Österreich: http://bit.ly/futuready-AT

