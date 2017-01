Gehalt: Steigerung der Reallöhne in 2017 um 1 Prozent

Gerin­ge­rer Gehalts­an­stieg als im Vorjahr.

Prognose 2017: Durch Infla­tion deutlich gerin­gere Erhöhung der Reallöhne.

Insge­samt solide Gehalts­ent­wick­lung seit der Wirtschafts- und Finanz­krise 2008 im inter­na­tio­na­len Vergleich.

https://de.statista.com/infografik/7403/veraenderung-der-loehne-in-deutschland/

Die Löhne und Gehäl­ter in Deutsch­land sind im Jahr 2016 um 2,5 Prozent gestie­gen. Aufgrund der niedri­gen Infla­tion von 0,3 Prozent bleiben den Menschen damit 2,2 Prozent mehr Geld im Porte­mon­naie. Die höchs­ten Steige­run­gen konnten in der Automobil-, Chemie- sowie Pharma- und Gesund­heits­in­dus­trie festge­stellt werden (je 2,8 Prozent), die niedrigs­ten in der kriseln­den Energie­in­dus­trie (2,3 Prozent). Für das Jahr 2017 wird eine Halbie­rung des Anstiegs der Reallöhne prognos­ti­ziert. Das hat die aktuelle Unter­su­chung der deutschen Gehalts­zah­len durch alle Profes­sio­nen und Branchen hinweg von Korn Ferry Hay Group ergeben [1].

Gehalts­bremse

»Die Einkom­men der Deutschen im Jahr 2016 steigen – auch und vor allem aufgrund der niedri­gen Infla­tion«, sagt Thomas Gruhle, Vergü­tungs­ex­perte bei Korn Ferry Hay Group. »Dieses Plus droht im Folge­jahr jedoch deutlich niedri­ger auszu­fal­len.« So prognos­ti­ziert die Europäi­sche Kommis­sion für Deutsch­land im Jahr 2017 eine Infla­tion von 1,5 Prozent. Thomas Gruhle sagt: »Wir gehen davon aus, dass die reale Lohner­hö­hung im nächs­ten Jahr daher nur bei rund 1,0 Prozent liegen wird.«

Insge­samt sind die Löhne und Gehäl­ter im Jahr 2016 0,2 Prozent weniger gestie­gen als im Vorjah­res­zeit­raum. Beson­ders Indus­trie und Maschi­nen­bau (0,6 Prozent gerin­gere Steige­rung) sowie die Automo­bil­bran­che (0,4 Prozent gerin­gere Steige­rung) waren bei Gehalts­an­pas­sun­gen deutlich restrik­ti­ver als noch im Vorjahr. Leicht stärker gewach­sen sind dagegen die Löhne in der IT und Hochtech­no­lo­gie (0,2 Prozent höhere Gehalts­stei­ge­rung) sowie bei den Energie­ver­sor­gern (0,1 Prozent höhere Steige­rung).

Thomas Gruhle: »Seit 2012 wächst die deutsche Wirtschaft nicht mehr signi­fi­kant und verbleibt dauer­haft unter zwei Prozent. Die verhal­te­nen Progno­sen der Wirtschafts­for­schungs­in­sti­tute auch für das nächste Jahr lassen Unter­neh­men leicht auf die Gehalts­bremse treten.«

Länder­ver­gleich

Im inter­na­tio­na­len Vergleich westlich orien­tier­ter Indus­trie­na­tio­nen liegt Deutsch­land bei den Steige­run­gen der Reallöhne seit dem Jahr 2008, dem Beginn der weltwei­ten Wirtschafts- und Finanz­krise, auf dem vierten Platz. Insge­samt konnte Deutsch­land seit 2008 das reale Gehalts­ni­veau um fünf Prozent steigern, bei gleich­zei­ti­gem Wachs­tum des Brutto­in­lands­pro­dukts um sechs Prozent. Nur Kanada (7,2 Prozent), Austra­lien (5,9 Prozent) und Frank­reich (5,2 Prozent – bei nur 3,8 Prozent Wirtschafts­wachs­tum) liegen vor Deutsch­land. Das reale Gehalts­ni­veau in den USA dagegen ist um 3,1 Prozent gesun­ken (bei einem BIP-Wachstum von 10,2 Prozent), ebenso in Japan um 1,9 Prozent sowie im Verei­nig­ten König­reich um 0,1 Prozent. Die größten Abschläge müssten dabei jeweils die unteren Gehalts­klas­sen hinneh­men.

Berufs­grup­pen­ver­gleich

»Auch in Deutsch­land haben Führungs­kräfte die größten Gehalts­zu­wächse erzie­len können«, sagt Thomas Gruhle. So verdie­nen Manager heute sechs Prozent mehr als 2008. Der Unter­schied zu einfa­chen Angestell­ten ist dabei weniger groß als vermu­tet: Einstei­ger und Mitar­bei­ter mit einfa­chen Aufga­ben­fel­dern erhal­ten heute 4,2 Prozent mehr Lohn (Vergleich USA: -14,8 Prozent), Profes­sio­nals und Spezia­lis­ten 4,7 Prozent (USA: 2,0 Prozent). Thomas Gruhle: »Auch wenn die gefühl­ten Unter­schiede zwischen Arm und Reich gerade auch in der öffent­li­chen Debatte deutlich zuneh­men, ist zu konsta­tie­ren: Mitar­bei­ter­grup­pen, die in Deutsch­land üblicher­weise durch Tarif­ver­träge abgedeckt werden, haben in Deutsch­land merklich vom Wachs­tum seit der Wirtschafts- und Finanz­krise profi­tie­ren können, ihnen geht es heute besser als zuvor. In einem Land wie den USA dagegen finan­zie­ren die unteren Gehalts­klas­sen das Wirtschafts­wachs­tum bis heute durch massive Einschnitte in ihre Löhne und Gehäl­ter.«

[1] Über die Unter­su­chung

Seit 1970 unter­sucht Korn Ferry Hay Group jährlich branchen­über­grei­fend Löhne und Gehäl­ter in Deutsch­land. Basis der Unter­su­chung ist die Gehalts­da­ten­bank PayNet, die Gehalts­da­ten von mehr als 20 Millio­nen Arbeit­neh­mern in 25.000 Unter­neh­men weltweit enthält. PayNet ist die weltweit größte Daten­bank für Löhne und Gehäl­ter.

