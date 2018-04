Gehaltsvergleich: Große Verdienstunterschiede bei Beamten

1,7 Millionen Beamte gibt es in Deutschland. Angestellt und bezahlt werden sie von den Ländern oder vom Bund – und das sehr unterschiedlich, wie der aktuelle DGB-Besoldungsreport zeigt. Denn die Bezahlung hängt nicht nur davon ab, ob man als Polizist, Lehrer oder Gerichtsvollzieher arbeitet, sondern auch wo. Für den Report wurden drei Besoldungsgruppen untersucht, die Statista-Grafik zeigt die Werte der A 13- Gruppe, also etwa einer Gymnasiallehrerin. Da die Besoldung von Beamten föderalistisch geregelt ist, können Bund und Länder die Höhe selber festlegen. In Berlin und dem Saarland werden die Beamten am schlechtesten bezahlt, die Beamten in Bayern am besten. Spitzenreiter könnten aber bald die Bundesbehörden sein, sollte der Gesetzgeber die Bezügeerhöhung für 2018 entsprechend des Vorschlags des Bundesinnenministers beschließen. Hedda Nier

Deutschland hat vergleichsweise kleinen öffentlichen Dienst

Viele junge Leute in Deutschland träumen heutzutage von der Sicherheit des öffentlichen Dienstes. Hierzulande sind die Stellen also heiß begehrt. Aber im Vergleich zu anderen Ländern eher rar, wie die Grafik von Statista zeigt. Laut eines aktuellen OECD-Berichts sind von allen Beschäftigten in Deutschland lediglich knapp elf Prozent im öffentlichen Dienst tätig. Spitzenreiter ist Norwegen, wo drei Mal so viele im Staatsdienst tätig sind. Auch im Rest von Skandinavien liegt der Anteil bei mindestens 25 Prozent. Die wenigsten Staatsbedienstete hat Japan: Nur 5,9 Prozent der Beschäftigten arbeiten hier im öffentlichen Sektor. Hedda Nier

TVöD: Positive Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst