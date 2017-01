Geld-Vorsätze 2017: Starke regionale Differenzen bei den Geld-Vorhaben im neuen Jahr

Jeder 2. Berli­ner will künftig mehr verglei­chen.

Desin­ter­esse in Rheinland-Pfalz/Saarland und Sachsen-Anhalt.

Schwa­ben bestä­ti­gen Klischee.

»Vergleich macht reich«, sagt der Volks­mund. Wenn dies stimmt, müsste sich die finan­zi­elle Situa­tion der Berli­ner 2017 deutlich verbes­sern. Denn so oft wie in keinem anderen Bundes­land lautet der Geld-Vorsatz hier für das neue Jahr: Wir wollen mehr verglei­chen, beispiels­weise die Kondi­tio­nen für Strom, die Gebüh­ren für Girokon­ten und die Kosten für Versi­che­run­gen. Das ergab eine reprä­sen­ta­tive GfK-Studie im Auftrag der Berli­ner Geldan­la­ge­platt­form Savedo.

Die meisten Deutschen (66 %) haben für 2017 Geld-Vorsätze gefasst. Dies zeigt die aktuelle Studie für die insge­samt 1.006 Perso­nen befragt wurden. An erster Stelle der Vorsätze für das neue Jahr steht bundes­weit regel­mä­ßig (mehr) zu sparen, etwa für die Alters­vor­sorge. An zweiter Stelle der finan­zi­el­len Absich­ten steht bei den Deutschen: Angebote genauer zu verglei­chen, um weniger auszu­ge­ben (siehe Savedo-Pressemitteilung vom 27.12.2016).

Geld-Vorsatz 2017: Berli­ner schauen dieses Jahr genauer hin

Nach Bundes­län­dern gefil­tert, zeigen sich regio­nale Vorlie­ben in Sachen Geld-Vorsätze für das Jahr 2017 – ganz beson­ders bei den Berli­nern. Fast jeder Zweite (47,2 %) hat sich vorge­nom­men, in diesem Jahr mehr zu verglei­chen. Das ist deutlich mehr als der Bundes­durch­schnitt mit 27,5 Prozent (siehe Tabelle »Geld-Vorsatz Nr. 1 für 2017 nach Bundes­län­dern«).

Die Berli­ner sind in einem weite­ren Punkt deutscher Spitzen­rei­ter: Rund 79 Prozent der Haupt­städ­ter gehen mit Geld-Vorsätzen in das neue Jahr, was mehr als der Bundes­durch­schnitt (66 %) ist. Ledig­lich 21,1 Prozent der befrag­ten Berli­ner gaben an, überhaupt keine Vorsätze in Sachen Geld zu haben.

Rheinland-Pfalz/Saarland und Sachsen-Anhalt sind Spitzen­rei­ter der Vorsatz­lo­sen

Anders als die Berli­ner, bei denen der Teil der Vorsatz­lo­sen gering ist, zeigen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz/Saarland (42,9 % ohne Geld-Vorsätze) sowie Sachsen-Anhalt (51,2 % ohne Geld-Vorsätze) demge­gen­über weitaus weniger inter­es­siert.

Aber warum unter­schei­den sich die Berli­ner so von dem Rest der Republik und warum haben sie sich für ihre Finan­zen in 2017 so viel vorge­nom­men? Savedo-Chef Chris­tian Tiessen lebt selbst in der Haupt­stadt und hat eine Theorie: »Das Leben in Berlin ist in den vergan­ge­nen Jahren viel teurer gewor­den. Dem lässt sich am besten gegen­steu­ern, indem man alle Ausga­ben auf den Prüfstand stellt, und über Verglei­che lassen sich bessere Angebote finden.«

Aller­dings lohnen sich Verglei­che über Platt­for­men nicht nur bei den Ausga­ben, sondern auch bei Geldan­la­gen. Die Berli­ner wissen das offen­bar, denn auch bei dem Vorsatz »bessere Sparzin­sen finden« liegen sie mit 20,3 Prozent über dem Bundes­durch­schnitt (16 %).

Entge­gen des Mainstreams: Im Osten Deutsch­lands sorgt man sich um das Girokonto und Gebüh­ren

Zwei Bundes­län­der im Osten Deutsch­lands fallen etwas aus dem Mainstream-Raster, bei dem regel­mä­ßig mehr Sparen oder mehr Verglei­chen an erster Stelle steht. In Branden­burg will man zualler­erst mehr auf Gebüh­ren achten (27,8 %) und in Mecklenburg-Vorpommern möchte man künftig das Girokonto nicht mehr überzie­hen (34,8 %).

In Baden-Württemberg und Bayern hinge­gen steht wie beim Bundes­durch­schnitt »regel­mä­ßig (mehr) zu sparen« an erster Stelle. Zudem wird das Klischee vom sparsa­men Schwa­ben mit der Studie bestä­tigt. Denn mit 35,3 Prozent zu Gunsten der Spardis­zi­plin liegt Baden-Württemberg bei diesem Geld-Vorsatz klar über dem Bundes­durch­schnitt (28,9 %).

»Sinnvoll sind diese Geld-Vorsätze allesamt. Aller­dings ist wohl zu befürch­ten, dass schon ein paar Wochen nach Jahres­be­ginn bei Vielen das Gleiche passiert wie mit dem guten Vorsatz, mehr Sport zu treiben. Wer jedoch seine Vorsätze in Sachen Geld erfolg­reich umsetzt, kann schon nach wenigen Monaten von den positi­ven Effek­ten profi­tie­ren. Beson­ders jetzt ist es lohnens­wert, da die Infla­ti­ons­rate im Dezem­ber 2016 auf 1,7 Prozent gestie­gen ist, so hoch wie zuletzt im Jahr 2013.« Chris­tian Tiessen, Geschäfts­füh­rer und Mitgrün­der der Savedo GmbH

Vollstän­dige GfK-Studie zum Download:https://www.dropbox.com/s/e9leyoiyy58kmow/Savedo_Vors%C3%A4tze%20in%20Sachen%20Geld_2016-12-14.pdf?dl=0