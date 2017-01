Geringe Steigerung der Reallöhne erwartet

In den letzten zwei Jahren konnten sich deutsche Arbeit­neh­mer über ein Plus im Geldbeu­tel freuen. 2015 lag die Lohnstei­ge­rung bei 2,7, im vergan­ge­nen Jahr bei 2,5 Prozent. Und dank der niedri­gen Infla­ti­ons­rate kam von dem Geld auch ein großer Teil bei den Erwerbs­tä­ti­gen an. Im kommen­den Jahr wird sich das laut einer Prognose des Beratungs­un­ter­neh­men Korn Ferry Hay ändern. Zwar steigen die Nominal­löhne voraus­sicht­lich auch 2017 wieder um 2,5 Prozent, doch eine höhere Infla­tion sorgt vor allem dank steigen­der Energie­preise dafür, dass nur ein gerin­ges Gehalts­plus von etwa einem Prozent wirklich in der Tasche der Deutschen landet. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/7403/veraenderung-der-loehne-in-deutschland/