Geschäftsführer-Team: Zur Kontrollpflicht des nicht für Steuern zuständigen Mitgeschäftsführers

Wird eine GmbH von mehre­ren Geschäfts­füh­rern gelei­tet, bietet sich regel­mä­ßig eine Ressort­auf­tei­lung an. Aber auch dann darf sich ein Geschäfts­füh­rer nicht blind­lings darauf verlas­sen, dass seine Kolle­gen ihre Pflich­ten ordnungs­ge­mäß erfül­len. Insbe­son­dere in einer finan­zi­el­len Krise müssen Geschäfts­füh­rer auch die Aufga­ben­be­rei­che der Kolle­gen im Auge behal­ten, wie ein Urteil des FG Bremen belegt.

Im Urteils­fall waren A, B und C Geschäfts­füh­rer der X-GmbH. A war auch einzi­ger Gesell­schaf­ter der X-GmbH. Laut Geschäfts­füh­rer­ver­trag oblagen die kaufmän­ni­schen Pflich­ten allein dem geschäfts­füh­ren­den Gesell­schaf­ter A. Da sich die X-GmbH in einer finan­zi­el­len Krise befand, wurden Lohnsteu­er­be­träge zwar angemel­det, aber nicht an das Finanz­amt abgeführt. Deshalb nahm das Finanz­amt den C für geschul­dete Lohnsteu­ern per Haftungs­be­scheid in Anspruch.

C vertrat die Auffas­sung, der Haftungs­be­scheid sei rechts­wid­rig, da allein A für die steuer­li­chen Angele­gen­hei­ten der X-GmbH zustän­dig gewesen sei. Außer­dem habe A den Postein­gang so organi­siert, dass ihm die gesamte Eingangs­post vorge­legt werden musste, sodass er, C, keine Kennt­nis von der finan­zi­el­len Krise der X-GmbH haben konnte.

Das FG wies die Klage des C gegen den Haftungs­be­scheid zurück: Auch ein nicht mit steuer­li­chen Angele­gen­hei­ten betrau­ter Geschäfts­füh­rer muss stets prüfen, ob der Mitge­schäfts­füh­rer, dem die Erledi­gung dieser Aufga­ben obliegt, sich pflicht­ge­mäß verhält. Die Verant­wor­tung des C auch für die Erfül­lung der steuer­li­chen Pflich­ten der X-GmbH beruht allein auf seiner Bestel­lung zum Geschäfts­füh­rer. Nach dem bei mehre­ren Geschäfts­füh­rern gelten­den Grund­satz der Gesamt­ver­tre­tung treffen grund­sätz­lich jeden Geschäfts­füh­rer sämtli­che Pflich­ten. Eine interne Aufga­ben­ver­tei­lung wirkt nur dann haftungs­be­gren­zend, wenn die nähere Ausge­stal­tung der Aufga­ben­zu­wei­sun­gen vor Aufnahme der Geschäfts­füh­rer­tä­tig­keit klar und eindeu­tig schrift­lich festge­legt worden ist. Dies kann durch Gesell­schafts­ver­trag, Gesell­schaf­ter­be­schluss oder Verein­ba­run­gen zwischen Gesell­schaf­tern und Geschäfts­füh­rern gesche­hen.

Zwar sollte C nach seinem Geschäfts­füh­rer­ver­trag kaufmän­ni­sche Aufga­ben erfül­len. Zu den mit der Geschäfts­füh­rung zusam­men­hän­gen­den steuer­li­chen Pflich­ten wird jedoch keine Aussage getrof­fen. Somit wird durch den Geschäfts­füh­rer­ver­trag keine Haftungs­be­gren­zung erreicht

Wenn der Postein­gang so geregelt ist, dass nur ein Mitge­schäfts­füh­rer die Post sieht (und somit die übrigen Mitge­schäfts­füh­rer von jeder Infor­ma­tion ausschlie­ßen kann), besteht für die übrigen Geschäfts­füh­rer umso mehr Anlass, den Zahlungs­ver­kehr regel­mä­ßig zu überprü­fen. Wenn ein Geschäfts­füh­rer dies organi­sa­to­ri­sch nicht durch­set­zen kann, so muss er nach Auffas­sung des Gerichts sein Amt nieder­le­gen, will er haftungs­recht­li­che Konse­quen­zen vermei­den.

Textquelle: http://www.vsrw.de/