Gesellschaft: Was wirklich zählt im Leben

Was ist erstrebenswert – ein großes Haus, ein schickes Auto, das neueste Handy? Am Ende des Tages zählen für viele Menschen ganz andere Dinge. Wie die Infografik auf Basis von Daten des Statista Global Consumer Survey zeigt, hält die Mehrheit der Befragten Freunde und Familie für besonders wichtig, dicht gefolgt von einer glücklichen Beziehung und Sicherheit. Knapp über 40 Prozent finden jeweils die Aspekte Lebensfreude, Ehrlichkeit und Unabhängigkeit besonders wichtig. Immerhin noch 36 Prozent der Befragten haben soziale Gerechtigkeit für einen der wichtigsten Aspekte im Leben. Der Statista Global Consumer Survey untersucht das Verhalten von Konsumenten in verschiedenen Ländern und wurde als Online-Umfrage durchgeführt. Die Befragten sollten die 3 für sie wichtigsten Lebensaspekte auf einer Liste ankreuzen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/13622/wichtige-aspekte-im-leben/