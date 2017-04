Gesetzliche Feiertage in der EU: Karfreitag hat nicht jeder frei

Frei oder nicht frei – das ist diese Woche die Frage. In vielen europäischen Ländern ist der Karfreitag ein landesweiter Feiertag, in vielen aber auch nicht. In Österreich etwa ging die Frage, ob an dem Tag jeder frei haben müsste nun sogar bis vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Im europaweiten Feiertagsvergleich liegt Österreich mit 13 freien Tagen allerdings schon jetzt in der oberen Hälfte der Länder mit den meisten gesetzlichen freien Tagen. Spitzenreiter in diesem Jahr sind mit 17 Tagen Belgien und Lettland. Und das, obwohl die Belgier auch an Karfreitag arbeiten müssen, wie die Grafik von Statista zeigt. Mit acht die wenigsten gesetzlichen Feiertage gibt es in Irland und Teilen von Großbritannien. Die Deutschen haben der Europäischen Union zufolge bundesweit elf Tage frei. Innerhalb der Bundesländer schwankt die Zahl allerdings noch einmal deutlich. Vor allem die südlichen Bundesländer legen noch ein paar Tage drauf.

Korrektur: In einer vorigen Fassung haben wir für Ungarn angegeben, dass Karfreitag kein freier Tag ist. Tatsächlich wurde der Tag in diesem Jahr aber als gesetzlicher Feiertag beschlossen. Daher erhöht sich die Anzahl auf elf. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/8929/gesetzliche-feiertage-in-europa/