Gesunde Ernährung: Smartphone und Schokoriegel

Gesunde Ernährung erfordert Disziplin. Im stressigen Büroalltag kann sie schon mal zur Herausforderung werden. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse (TK) vergessen Berufstätige vor allem, regelmäßig zu trinken.

39 Prozent der Männer und die Hälfte der Frauen (49 Prozent) gaben in der Befragung an, im Joballtag die regelmäßige Flüssigkeitszufuhr zu vernachlässigen. Ein Viertel der Befragten nimmt sich keine Zeit für Pausen. Sie essen während der Arbeit nebenbei am PC. Auch das Smartphone ist bei vielen Deutschen ein Störfaktor, der sie vom ruhigen Mittagessen abhält: 17 Prozent der Frauen und jeder vierte männliche Berufstätige (24 Prozent) schaut auch in der Pause oft auf sein Smartphone, wie die Grafik von Statista zeigt.

Ob als Belohnung zwischendurch oder wegen des Kollegen, der Geburtstag hat: Süßigkeiten wie Schokolade tauchen in vielen Büros regelmäßig auf. 14 Prozent der Männer und 16 Prozent der Frauen können hierzu nicht »Nein« sagen. Allerdings gibt es auch eine positive Nachricht: Rund 60 Prozent der Erwerbstätigen nehmen sich auch bei der Arbeit Zeit, um in Ruhe zu essen, so die TK. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/7801/ernaehrung-bei-berufstaetigen/

Hier folgt eine Auswahl an Fachbeiträgen, Studien, Stories und Statistiken die zu diesem Thema passen. Geben Sie in der »Artikelsuche...« rechts oben Ihre Suchbegriffe ein und lassen sich überraschen, welche weiteren Treffer Sie auf unserer Webseite finden. Diese Auswahl wurde von Menschen getroffen und nicht von Algorithmen.