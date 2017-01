GmbH-Geschäftsführer: Verbilligter Erwerb eines GmbH-Anteils als Arbeitslohn

Alle geldwer­ten Vorteile, die einem GmbH-Geschäftsführer aus dem Dienst­ver­hält­nis zuflie­ßen, sind bei ihm als Arbeits­lohn zu versteu­ern. Das gilt u.a. nicht nur für die Privat­nut­zung des Firmen­wa­gens, sondern auch für die verbil­ligte Überlas­sung einer GmbH-Beteiligung, wie ein Urteil des Finanz­ge­richts Münster zeigt.

Im Urteils­fall war der Kläger K im Streit­jahr 2000 als Proku­rist bei der in Deutsch­land ansäs­si­gen A-GmbH beschäf­tigt. Außer­dem war er für eine 100-prozentige Tochter­ge­sell­schaft der A-GmbH als Geschäfts­füh­rer tätig. Mit Vertrag vom 15.4.2002 wurde K auch zum weite­ren Geschäfts­füh­rer der A-GmbH bestellt.

An der A-GmbH war u.a. die B-GmbH betei­ligt. Sie veräu­ßerte am 25.7.2000 einen Anteil an der A-GmbH von 0,99 Prozent (Nennwert 1.188 DM) für 21.600 DM an den Kläger. Bereits am 10.4.2000 hatte die A-GmbH mit K einen Zusatz­ver­trag zum Dienst­ver­trag geschlos­sen, wonach K als Europa­ma­na­ger einge­setzt werden und für die nächs­ten beiden Jahre eine Betei­li­gung von 2 Prozent erhal­ten sollte.

Nach einer Betriebs­prü­fung in 2005 setzte das Finanz­amt die Einkünfte des K höher an. Es ging dabei davon aus, dass der von K für den GmbH-Anteil gezahlte Kaufpreis (21.600 DM) nicht dem tatsäch­li­chen Wert der Betei­li­gung (36.621 DM) entspro­chen habe. Die Wertdif­fe­renz quali­fi­zierte das Finanz­amt als Arbeits­lohn im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG.

K erhob darauf­hin Klage und vertrat die Auffas­sung, bei der am 10.4.2000 erhal­te­nen Zusage einer Betei­li­gung von 2 Prozent habe es sich nicht um eine Betei­li­gung an der A-GmbH, sondern um die Zusage einer „Tantieme-Beteiligung“ gehan­delt.

Das Finanz­ge­richt hielt die Klage für unbegrün­det und bestä­tigte die Auffas­sung des Finanz­amts, dass der Kläger seine Betei­li­gung an der A-GmbH verbil­ligt erwor­ben habe. Zu den Einkünf­ten aus nicht­selbst­stän­di­ger Arbeit gehören alle Güter, die in Geld oder Geldes­wert bestehen und dem Arbeit­neh­mer für die Bereit­stel­lung seiner Arbeits­kraft zuflie­ßen. Damit kann auch der verbil­ligte Erwerb einer GmbH-Beteiligung zu Einnah­men aus nicht­selbst­stän­di­ger Arbeit führen.

Die Zuwen­dung eines Dritten (hier durch die B-GmbH) ist nur dann als Arbeits­lohn zu quali­fi­zie­ren, wenn der Veran­las­sungs­zu­sam­men­hang zwischen der Vorteils­ge­wäh­rung und der Arbeits­leis­tung des Arbeit­neh­mers eindeu­tig ist. Dies sah das FG im Streit­fall als gegeben an.