Google, die Milliarden-Marke

Die Keynote der diesjährigen Google I/O war auch in diesem Jahr gespickt mit Daten zur Nutzung der verschiedenen Angebote des Suchmaschinenriesen. So bezifferte Google-CEO Sundar Pichai die Zahl der aktiven Android-Geräte auf zwei Milliarden. Sieben Services des Unternehmens werden mittlerweile von mindestens einer Milliarde Menschen genutzt. Täglich sehen sich Onliner eine Milliarde Stunden lang Videos auf YouTube an. Außerdem haben Android-Nutzer weltweit im vergangenen Jahr 82 Milliarden Apps aus dem Play Store heruntergeladen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/9455/nutzung-von-google-angeboten/