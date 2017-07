Google: Money Left to Burn

Alphabet geht es ausweislich der aktuellen Geschäftszahlen glänzend. Im vergangenen Quartal erwirtschaftete allein Google einen operativen Gewinn in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar. Die hochprofitable Suchmaschine erlaubt es dem Unternehmen, in anderen Geschäftsbereichen Verluste zu machen. So ist das Segment »Other Bets« chronisch defizitär. Dazu zählen Geschäftsbereiche wie Access/Google Fiber, Calico, Google Capital, GV, Nest, Verily, X und andere Projekte. Ob und wann die weiteren Alphabet-Aktivitäten auf den Gesamtgewinn einzahlen werden, lässt sich von außen nur schwer beurteilen. Gut möglich, dass beispielsweise Google X, eine Abteilung, die sich der Suche nach dem Unbekannten verschrieben hat, derzeit an einer neuen Cash Cow für das Unternehmen arbeitet. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/7802/operativer-gewinn-verlust-von-alphabet/