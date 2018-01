Guter Tag: Wie war denn Ihr Tag so?

Ob sich Menschen als glücklich bezeichnen oder angeben, einen guten Tag gehabt zu haben, hat wohl auch etwas mit dem jeweiligen Kulturkreis zu tun. Es soll Länder geben, in denen gehört es zum guten Ton, sich über dies, das oder jenes zu beschweren. Diese Tendenz kann man am wenigsten den Menschen in Nordamerika vorwerfen, wie Daten des Pew Research Centers andeuten. Sowohl die US-Amerikaner als auch ihre Nachbarn in Kanada haben öfter gute Tage, zumindest als die Europäer.

Dort sind die Schweden wie auch die Briten noch am besten drauf. Deutschland ist mittig angesiedelt und das Schlusslicht der für die Erhebung berücksichtigten Länder bildet Polen. Das europäische Mittel liegt dabei mit 22 Prozent guten Tagen, 73 Prozent mäßigen Tagen und sechs Prozent schlechten Tage unter dem weltweiten Median von 30 Prozent gut, 62 Prozent okay und sechs Prozent schlecht. Weltweit erleben die meisten Leute also einen Standardtag – was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/12559/befragte-in-ausgewaehlten-laendern-die-einen-guten-typischen-oder-schlechten-tag-hatten/