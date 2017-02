In Sachen Außenhandel sind Deutschland und die Vereinigten Staaten zwei sehr verschiedene Volkswirtschaften. Wie unsere Grafik zeigt, ist Amerika stark vom Import abhängig, während es in Deutschland genau andersherum ist. Spannend wird in den kommenden Jahren, wie sich die vom neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald Trump angekündigte, protektionistische Handelspolitik auf dieses Ungleichgewicht auswirken wird. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/8035/handelsbilanzsaldo-von-deutschland-und-den-vereinigen-staaten/