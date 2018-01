Handwerk: Den Bäckereien gehen die Lehrlinge aus

Bäckereien in Deutschland haben ein nicht unerhebliches Nachwuchsproblem. Wie die Infografik von Statista zeigt, hat sich die Zahl der Auszubildenden im Zeitraum von 2010 bis 2016 deutlich verringert – und zwar um rund 46 Prozent. Die Zahl der in der Handwerksrolle eingetragenen Bäckerei-Betriebe ging im selben Zeitraum um rund 20 Prozent und die Zahl des Gesamtbestands an Handwerks-Azubis um rund 17 Prozent zurück. Das Problem des Nachwuchsmangels betrifft die Handwerksbranche also insgesamt. Allerdings sind Bäckerei-Betriebe besonders stark vom Azubi-Rückgang betroffen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/12621/lehrlinge-im-baeckereihandwerk/