High-Tech: Japan Technik-Nation Nummer eins

Auf der Hannover Messe, der größten Industrieschau der Welt, stehen in dieser Woche Robotik und die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im Mittelpunkt. Dabei steht Technik »Made in Germany« seit jeher weltweit hoch im Kurs, wie der Ende März veröffentlichte Statista »Made in Country Index« gezeigt hat. In Zusammenarbeit mit Dalia Research wurden für die Studie rund 43.000 Verbraucher in 52 Ländern befragt. Exportweltmeister Deutschland landet im Ranking der »Made-in-Labels« global auf Platz eins.

Doch welches Land führt das Ranking für »Fortschrittliche Technik« an? Wie unsere Infografik auf Basis einer Einzelauswertung zu Produktattributen zeigt, schlägt Hochtechnologie aus Japan in der Sicht der Verbraucher alle anderen. Auf dem fünften Platz landet mit Südkorea ein weiteres asiatisches Land in den Top 10, die von China abgeschlossen werden. Das diesjährige Partnerland Polen wurde von der Hannover Messe als Musterbeispiel in Sachen Wachstum und Innovation ausgewählt. Im Verbraucher-Ranking kommt es dagegen nur auf Platz 27. Die Hannover Messe läuft bis Freitag, 28. April 2017. Fabian Moebus

https://de.statista.com/infografik/9078/fortschrittliche-technik-ranking--made-in-country-index/