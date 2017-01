Hohe Stammdatenqualität kritischer Erfolgsfaktor für digitale Geschäftsmodelle

Unternehmen drohen an der digitalen Transformation zu scheitern.

Zahlrei­che Unter­neh­men in Deutsch­land sind aktuell für die Heraus­for­de­run­gen der digita­len Trans­for­ma­tion nicht in ausrei­chen­dem Maße gerüs­tet. Nur etwa jedes siebte Unter­neh­men sieht sich bei dem dafür wichti­gen Funda­ment Stamm­da­ten­ma­nage­ment gut aufge­stellt. 85 Prozent stufen sich hier als »mittel­mä­ßig« oder gar als »schlecht« ein. Zu diesem Ergeb­nis kommt die aktuelle Studie »Revival der Stamm­da­ten – Behin­dert mangelnde Daten­qua­li­tät die digitale Trans­for­ma­tion?«, für die das Marktforschungs- und Beratungs­un­ter­neh­men Lünen­donk 155 Unter­neh­men aus Ferti­gung, Handel und anderen Branchen befragt hat. Die zetVi­si­ons AG, Spezia­list für Software­lö­sun­gen für das Beteiligungs- und das Stamm­da­ten­ma­nage­ment, gehört zu den Sponso­ren der Studie.

Mittel­maß bei der Daten­qua­li­tät

Zwar hat sich die Daten­qua­li­tät in den letzten fünf Jahren deutlich verbes­sert, zufrie­den sind die Unter­neh­men aller Größen­klas­sen aber nicht. 40 Prozent sagen, ihre Daten­qua­li­tät sei aktuell sehr gut (16 Prozent) oder gut (24 Prozent). Aber immer­hin 60 Prozent betonen hier nur Mittel­maß. »Mittel­maß ist zwar nicht schlecht. Aber Mittel­maß reicht nicht, um den Heraus­for­de­run­gen der digita­len Trans­for­ma­tion mit Indus­trie 4.0, Inter­net der Dinge und anderen digita­len Geschäfts­mo­del­len gewach­sen zu sein«, kommen­tiert Monika Pürsing, CEO von zetVi­si­ons. Bemer­kens­wert sei beispiels­weise, dass von den Befrag­ten 85 Prozent keine Vorstel­lung davon haben, wie viele Dublet­ten in den einzel­nen Daten­do­mä­nen ihres Unter­neh­mens vorlie­gen.

Effizi­enz­ge­winne und Effek­ti­vi­täts­zu­wächse

Eine hohe Stamm­da­ten­qua­li­tät bietet nicht nur Effizi­enz­ge­winne – im Durch­schnitt können durch optimal gepflegte Stamm­da­ten fünf Prozent der Arbeits­zeit einge­spart werden –, weit schwe­rer wiegen die Effek­ti­vi­täts­zu­wächse, die durch bessere Stamm­da­ten möglich sind: »So sind digitale Geschäfts­mo­delle nur möglich, wenn die Unter­neh­men ihre Stamm­da­ten im Griff haben oder anders­herum betrach­tet: Unter­neh­men, die ihre Stamm­da­ten noch nicht im Griff haben, brauchen mit digita­len Geschäfts­mo­del­len nicht erst zu begin­nen«, heißt es in der Studie. Daten­qua­li­tät wird immer entschei­den­der für den Unter­neh­mens­er­folg. Dass dies in sehr hohem Maße zutrifft, sagen heute 60 Prozent der befrag­ten Manager, in bereits zwei Jahren erwar­ten dies 84 Prozent.

Gute Stamm­da­ten­qua­li­tät stiftet Nutzen

Eine gute Quali­tät der Daten, insbe­son­dere der Stamm­da­ten, wirkt sich in vieler­lei Hinsicht positiv auf die Unter­neh­mens­steue­rung aus. Am meisten Zustim­mung (82 Prozent) findet die Aussage, dass auf der Grund­lage der Stamm­da­ten schnel­lere Analy­sen durch­zu­füh­ren sind und gute Entschei­dun­gen getrof­fen werden können. Auch die Verkür­zung der Durch­lauf­zei­ten in der Produk­tion und in der Supply Chain aufgrund einer Optimie­rung des Stamm­da­ten­ma­nage­ments erfährt deutli­che Zustim­mung aller Befrag­ten (77 Prozent). Dass besse­res Stamm­da­ten­ma­nage­ment und daraus resul­tie­rende angepasste Wieder­be­schaf­fungs­zei­ten, optimierte Losgrö­ßen und Mindest­be­stell­men­gen sowie Liefe­ran­ten­op­ti­mie­run­gen das gebun­dene Kapital reduzie­ren, unter­stütz­ten 71 Prozent aller Befrag­ten. Ebenso bestä­ti­gen rund drei Viertel von ihnen (73 Prozent), dass durch eine fehlende Trans­pa­renz der Liefe­ran­ten­be­zie­hun­gen dem Unter­neh­men Bünde­lungs­ef­fekte bei der Beauf­tra­gung entge­hen.

»Die Studie zeigt einmal mehr sehr deutlich, welchen Nutzen gute Stamm­da­ten­qua­li­tät stiftet – und welchen Schaden schlechte anrich­tet«, so Pürsing. »Wenn ich mir dann die Ursachen für Probleme im Stamm­da­ten­ma­nage­ment ansehe – mangelnde Einbet­tung in die Unter­neh­mens­stra­te­gie, unzurei­chende techno­lo­gi­sche Unter­stüt­zung durch zentrale MDM-Plattformen oder einen Single Point of Truth, unzurei­chende oder fehlende Data Gover­nance – kann ich nur sagen: Es ist fünf vor Zwölf. Wer in der digita­len Trans­for­ma­tion bestehen will, muss sein Stamm­da­ten­ma­nage­ment in den Griff kriegen.«