Huawei stellt innovative Enterprise-Intelligence-Lösung vor

Im Rahmen des Branchenevents »Huawei Connect 2017« hat Huawei eine Enterprise-Intelligence-Lösung vorgestellt. Diese umfasst insgesamt drei intelligente Cloud-Dienste und eine heterogen-geprägte Computing-Plattform. »Die beste Cloud muss in der Lage sein Dienste zu liefern, die von Unternehmen benötigt werden. Zugleich muss künstliche Intelligenz Mehrwert für Unternehmen schaffen. Damit dies gelingt, müssen wir die vielen einzelnen Künstliche-Intelligenz-Techniken zusammenfassen und gemeinsam in komplexen Enterprise-Szenarien anwenden«, sagte Zheng Yelai, President von Huaweis Cloud Business Unit und President von Huaweis IT Product Line. »Huawei Cloud positioniert sich hier als Wegbereiter dieser intelligenten Welt und bietet KI-, IoT-, sowie Computing- und Storage-Fähigkeiten, die Unternehmen mit innovativeren und intelligenteren Cloud-Diensten ausstatten.«

Am Eröffnungstag des Kongresses hat Huawei zudem Bilanz über den aktuellen Fortschritt seines Cloud-Geschäfts gezogen. Huawei ist davon überzeugt, dass das Cloud-Geschäft nur dann weiterwachsen wird, wenn Cloud-Lösungen Unternehmen dabei helfen, dauerhaft einen Mehrwert zu generieren. Künstliche Intelligenz (KI) werde allgemein als »Goldgrube« betrachtet, allerdings sind die damit einhergehende Forschung und Anwendungsprojekte sehr eng mit einzelnen KI-Techniken verknüpft. Diese einfachen Anwendungen sind nicht imstande, den Anforderungen vieler Unternehmen gerecht zu werden. Besonders entlang der Lieferkette, bei der Fertigung und den Steuerungssystemen benötigen mittlere und große Unternehmen wesentlich komplexere KI-Anwendungen.

Huaweis Enterprise-Intelligence-Lösung wartet mit folgenden Eigenschaften auf:

Grundlegende Plattformdienste: u.a. Plattformen des maschinellen Lernens und der Graph-Analyse, sowie KI-, Trainings-, Logik- und Indexierungsplattformen.

Allgemeine KI-Dienste: u. a. API-Dienste wie beispielsweise optische Erkennung und Spracherkennung.

Szenario-spezifische Lösungen: Huawei arbeitet mit Partnern zusammen, um Lösungen für KI, Cloud-Computing und IoT-Szenarien zu schaffen und Industrieanforderungen gerecht zu werden.

Heterogen-geprägte Computing-Plattform: Huawei kann auf eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Systemanalyse, Chipsatz, Hardware und der zugrundeliegenden Software bauen.

Zheng Yelai, President von Huaweis Cloud Business Unit und President von Huaweis IT Product Line hat Huaweis innovative Enterprise Intelligence (EI)-Lösung für den Enterprise-Markt vorgestellt.

Durch den Einsatz von Enterprise-Intelligence will Huawei die End-to-End-Prozesse der Lieferkette optimieren und einen reibungslosen Datenfluss von der Versorgungsprognose und der Logistik bis hin zur Lagerung, Zollabfertigung, der Durchfuhr und dem Wareneingang erreichen. Damit soll die Voraussetzung für eine intelligente Logistik geschaffen werden.

Enterprise Intelligence wird auch bei intelligenten Verpackungslösungen eingesetzt. Beispielsweise ermöglicht die Enterprise-Intelligence die 3D-Ansicht jedes Containers, wodurch die Effizienz der gesamten Containerbelegung um sechs Prozent verbessert wird. Durch den Einsatz von Enterprise Intelligence konnte auch die Effizienz der Warenlagerung um zehn Prozent verbessert werden, da neue Lösungen zur Kategorisierung und Lagerung von Gütern geschaffen werden konnten.

HUAWEI CONNECT 2017, Huaweis Flaggschiffevent für die globale IKT-Industrie fand vom 5. bis 7. September 2017 in Shanghai unter dem Motto »Grow with the Cloud« statt. Gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern diskutierte Huawei im Rahmen des Events Wege, wie neues Wachstum durch die digitale Transformation realisiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter: www.huawei.com/huaweiconnect2017