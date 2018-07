Immobilienpreise: Kalifornisches Betongold wird immer wertvoller

Silicon Valley, San Franciscon, LA, Sonne, Strand und Surfen. Kalifornien ist Sehnsuchtsziel vieler Zuwanderer in die Vereinigten Staaten, die ihr Glück bei den Tech-Giganten wie Google oder Apple in Mountain View oder Cupertino machen wollen, dazu locken die Elite-Unis Stanford und Berkeley. Aber: In dem Vorzeigestaat an der US-Westküste ist das Leben für viele unbezahlbar geworden. Die Mieten steigen ins astronomische, die Häuserwerte explodieren. Wie die Infografik zeigt, ist der durchschnittliche Wert eines Hauses in San Francisco von 701.000 US Dollar im Jahr 2012 auf über 1,3 Millionen US Dollar im Jahr 2018 angestiegen. Das entspricht einer Veränderung von rund 93 Prozent. In anderen kalifornischen Städten wie San Jose, Sacramento oder Oakland ist der Wertanstieg noch dramatischer ausgefallen. Dieses Phänomen führt mittlerweile zu Abwanderungen und Obdachlosigkeit. Matthias Janson

