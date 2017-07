In den deutschen Chefetagen herrscht Hochstimmung

Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im Juni von 114,6 auf 115,1 Punkte. Damit wurde der Rekordwert vom Vormonat überboten. Die Unternehmen waren nochmals deutlich zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. Zudem erwarten sie eine weitere Verbesserung ihrer Geschäfte. Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Höhenflug fort.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index leicht gestiegen. Die Geschäftslage verharrte auf einem sehr hohen Niveau. Die Industriefirmen sind leicht optimistischer mit Blick auf die kommenden Monate. Die Nachfrage und der Auftragsbestand entwickelten sich sehr gut. Die Produktionspläne bleiben expansiv ausgerichtet.

Im Großhandel ist der Geschäftsklimaindex das dritte Mal in Folge gestiegen, auf den höchsten Wert seit Dezember 2010. Die Beurteilung der aktuellen Lage erreichte ein neues Rekordniveau. Auch die Erwartungen wurden nach oben korrigiert. Im Einzelhandel verbesserte sich das Geschäftsklima merklich. Die Einzelhändler waren deutlich zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Die Erwartungen waren so optimistisch wie seit September 2015 nicht mehr.

Im Bauhauptgewerbe ist der Index gefallen. Die Beurteilung der aktuellen Lage und die Erwartungen wurden von den Bauunternehmen auf hohem Niveau leicht nach unten korrigiert. Aufgrund der sehr guten Auftragslage ist zu erwarten, dass die Preise für Bauleistungen steigen.

Deutsche Unternehmen suchen mehr Leute

Die deutschen Firmen suchen mehr Leute. Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Juni leicht auf 110,9 Punkte von 110,8 Punkten im Vormonat. Parallel zu den neuen Rekorden beim ifo Geschäftsklima vergrößern die Unternehmen auch ihre Mitarbeiterzahl.

Die Einstellungsbereitschaft hat in diesem Monat in allen Sektoren zugenommen, außer in der Industrie. Aber auch die Industrie sucht mehrheitlich neue Beschäftigte, insbesondere der Maschinenbau und die Elektrotechnik. Der positive Trend bei der Einstellung neuer Mitarbeiter ist schon längere Zeit zu beobachten. Besonders dynamisch zeigten sich in der längeren Frist dabei die Industrie und der Bau. Dort hat die Beschäftigungsdynamik seit einem Jahr merklich zugenommen.