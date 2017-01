In der Automobilindustrie werden die Karten neu gemischt

USA und Deutschland gelten als führend bei Entwicklung selbstfahrender Autos.

Die deutschen Autoher­stel­ler müssen sich weiter anstren­gen, wenn sie beim autono­men Fahren ihren Platz in der inter­na­tio­na­len Spitzen­gruppe halten wollen. Aktuell sagen 28 Prozent der Deutschen, dass Herstel­ler aus den USA eine führende Rolle rund um die Entwick­lung selbst­fah­ren­der Autos haben. Dahin­ter folgen deutsche Anbie­ter (19 Prozent), Unter­neh­men aus China und Japan (je 10 Prozent) sowie Südko­rea (8 Prozent). Das ist das Ergeb­nis einer reprä­sen­ta­ti­ven Umfrage des Digital­ver­bands Bitkom unter 1.006 Bundes­bür­gern ab 18 Jahren [1].

Die größte Kompe­tenz beim autono­men Fahren wird aktuell gleicher­ma­ßen neuen Automo­bil­her­stel­lern wie Tesla und klassi­schen Automo­bil­her­stel­lern wie BMW, Daimler oder Toyota zugespro­chen. Die neuen Autoher­stel­ler sehen 36 Prozent aller Befrag­ten und sogar 48 Prozent der 18- bis 29-Jährigen vorne. Genauso gut schnei­den die klassi­schen Autokon­zerne ab, denen ebenfalls 36 Prozent aller Befrag­ten die Spitzen­po­si­tion zuschrei­ben. Dabei schnei­den die auslän­di­schen Herstel­ler (21 Prozent) etwas besser ab als die deutschen (15 Prozent). IT- und Inter­net­un­ter­neh­men wie Google, Apple und Uber liegen auf dem dritten Platz (17 Prozent).

»Bei der Mobili­tät der Zukunft werden selbst­fah­rende Fahrzeuge die zentrale Rolle spielen. Deutsch­land hat als Automo­bil­na­tion Nummer eins die besten Voraus­set­zun­gen, hier eine bedeu­tende Rolle zu spielen und Leitan­bie­ter zu werden«, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohle­der. »Entschei­dend ist es, dass Automo­bil­her­stel­ler, Zulie­fe­rer, Mobilitäts-Start-ups und Unter­neh­men der Web-Ökonomie gemein­sam an neuen Konzep­ten und Techno­lo­gien arbei­ten.« Um diese Zusam­men­ar­beit zu fördern, wird im Februar auf Initia­tive des Bitkom ein digita­ler Hub rund um die Mobili­tät der Zukunft eröff­net. Maßgeb­lich betei­ligt am Münche­ner Mobility-Hub, der Teil der bundes­wei­ten »Digital Hubs«-Initiative ist, ist der von der Unter­neh­me­rin Susanne Klatten gegrün­dete und europa­weit führende Inkuba­tor Unter­neh­mer­TUM.

Mobili­täts­dienst­leis­ter

Fragt man die Bundes­bür­ger, wer ihrer Meinung nach das Rennen beim autono­men Fahren am Ende gewin­nen wird, sieht das Bild für die klassi­schen Automo­bil­kon­zerne besser aus. Vier von zehn Bundes­bür­gern (40 Prozent) sehen am Ende die klassi­schen Autoher­stel­ler vorne. Dabei schnei­den die auslän­di­schen Unter­neh­men mit 23 Prozent etwas besser ab als die deutschen mit 17 Prozent. Ledig­lich jeder Dritte (33 Prozent) erwar­tet, dass die neuen Automo­bil­her­stel­ler als Gewin­ner beim Rennen um das autonome Fahren durchs Ziel gehen. Und nur 12 Prozent erwar­ten, dass die IT- und Inter­net­un­ter­neh­men den Wettbe­werb für sich entschei­den. »Die Verbrei­tung von autono­men Fahrzeu­gen wird dazu führen, dass sich die Herstel­ler von Fahrzeug­an­bie­tern zu Mobili­täts­dienst­leis­tern entwi­ckeln«, sagt Rohle­der. »Durch­set­zen wird sich, wem die beste Integra­tion von Fahrzeug, Software und Diens­ten gelingt.«

Wie sehr die Grenzen zwischen den ehemals getrenn­ten Branchen Automo­bil und IT verschwim­men, zeigt die Consu­mer Electro­nics Show CES. Sie beginnt am Donners­tag in Las Vegas. Das vernetzte Fahren und autonome Fahrzeuge sind auch in diesem Jahr wieder wichtige Themen bei dieser Messe, die vor einigen Jahren noch vor allem Handys und Fernseh­ge­räte zeigte.