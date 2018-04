In Regensburg gibt es die meisten Single-Haushalte

Im Stadtkreis Regensburg gibt es die meisten Einpersonenhaushalte: Mit 56,4 Prozent ist der Anteil so hoch wie sonst nirgends in Deutschland und liegt deutlich über dem Durchschnitt von 37,9 Prozent, wie eine aktuelle GfK-Erhebung zeigt. Der Stadtkreis Würzburg folgt mit 53,5 Prozent auf dem zweiten Rang. Insgesamt ist der Anteil von Single-Haushalten in bayerischen Städten auffällig hoch. Außerhalb von Bayern liegen lediglich Leipzig, Flensburg und Trier in den Top Ten der Stadtkreise mit dem höchsten Anteil an Einpersonenhaushalten.

Deutschlandweit ist diese Haushaltsform die häufigste, gefolgt von den Mehrpersonen-Haushalten mit Kindern, wie die Grafik von Statista zeigt. Insgesamt sind kinderreiche Haushalte auf dem Land häufiger als in der Stadt. Spitzenreiter hierzulande sind dabei zwei niedersächsische Landkreise: Der Landkreis Cloppenburg, wo die Haushalte mit Kindern 49,6 Prozent ausmachen, gefolgt vom Landkreis Vechta mit 48,5 Prozent. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/13351/stadtkreise-mit-dem-hoechsten-anteil-an-ein-personenhaushalten/

Einpersonenhaushalte: Jeder dritte Europäer lebt alleine

Viele Menschen in Deutschland bevorzugen es, alleine zu wohnen. Wie aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, lebte 2016 in 41 Prozent aller Haushalte nur eine Person. Damit liegt Deutschland EU-weit zwar deutlich über dem Durchschnitt (33 Prozent), Spitzenreiter sind aber die Schweden, wo jeder zweite Haushalt ein Einpersonenhaushalt ist.

Diese Haushaltsform ist besonders häufig in nordeuropäischen Ländern. Im Süden und Osten Europas hingegen ist der Anteil der Einpersonenhaushalte deutlich geringer: Mit nur 20 Prozent gibt es auf Malta die wenigsten Haushalte, in denen nur eine Person lebt. Isabel von Kessel

https://de.statista.com/infografik/10511/einpersonenhaushalte-in-der-eu/