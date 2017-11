In sechs Schritten zum erfolgreichen Online-Shop

Mit Webanalyse optimieren: rekordmarke stellt das GITCOR-Prinzip vor.

Woher kommen meine Besucher? War die letzte Social-Media-Kampagne so erfolgreich wie erwartet? Wie kann ich meinen Online-Shop optimieren, wo bestehen Chancen und Risiken, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert und was nicht?

Die Webanalyse bringt hier Licht ins Dunkel und kann damit ein entscheidender Erfolgsschlüssel für Webshop-Besitzer sein. Mit ihrer Hilfe werden Informationen über das Verhalten von Besuchern erfasst, ausgewertet und als Kennzahlen (KPIs) berechnet. Die Webanalyse stellt so die Basis für die Weiterentwicklung der Online-Marketing-Maßnahmen dar. Helen Ots von rekordmarke betreut bei den Leipziger Experten für digitales Marketing verschiedene junge Unternehmen bei ihrem Kampagnenmanagement. Sie hat das GITCOR-Prinzip entwickelt, das die sechs Erfolgsfaktoren der Webanalyse auf den Punkt bringt.

»Auch wenn es keine allgemein gültige Lösung gibt, starten erfolgreiche Online-Shop-Betreiber doch immer mit einer klaren Zielsetzung, sie definieren KPIs, sammeln und analysieren Daten, prüfen die Fortschritte und steuern gegebenenfalls nach«, erklärt Helen Ots. »Im GITCOR-Prinzip habe ich diese wichtigen Steps für ein optimales Webcontrolling zusammengefasst.«

Dementsprechend setzt sich das GITCOR-Prinzip aus diesen sechs Schritten zusammen:

Set Goals Define Indicators Track Check for progress Optimize Readjust

Set Goals – Ziele setzen

Umsatz, Neukundengewinnung, Reichweite: Im ersten Schritt müssen die grundsätzlichen strategischen Ziele des Unternehmens definiert werden.

Define Indicators – Indikatoren definieren

Ziele müssen eindeutig messbar sein, wie eine Umsatzsteigerung von 10 Prozent innerhalb der nächsten sechs Monate oder der Gewinn von 1.000 Neukunden innerhalb des nächsten Jahres. Bei der realistischen Einschätzung hilft der Branchenindex, etwa IntelliAd. Alle Indikatoren werden übersichtlich in einem Kennzahlenplan zusammengefasst. Er macht den Erfolg des Online Shops sichtbar und ist die Basis der Analyse.

Track – Daten sammeln

Viele Kanäle wie Facebook und Google AdWords bieten bereits spannende Einblicke. Mehr Licht ins Dunkel bringt ein Webanalyse-Tool wie Google Analytics: Damit lassen sich über Webtracking-Daten zu Online Marketing-Maßnahmen, Kampagnen und Nutzerverhalten sammeln. Damit es nicht unübersichtlich wird, sollten explizit nur Daten gesammelt werden, die den Kennzahlenplan betreffen.

Check for progress – Fortschritte prüfen

Der Fortschritt sollte in regelmäßigen Intervallen geprüft werden, etwa monatlich, quartalsweise oder jährlich und mit dem vorherigen Intervall verglichen werden. Hier ist Helen Ots’ Tipp, das kostenlose Tool Google Data Studio einzusetzen. Sie hat das Tool selbst ausführlich getestet und einen Beispiel-Report damit erstellt, der auf der Website von rekordmarke abrufbar ist.

Optimize – Optimieren

Nach dem Check geht es an die Optimierung von Marketing und Online Shop. Dabei stellen sich entscheidende Fragen: Wird das Budget richtig eingesetzt? Wo werden Kunden effektiv erreicht, wie Streuverluste minimiert? Welche Online-Marketing-Kanäle helfen dabei, die Ziele zu erreichen? Ist der Checkout-Prozess optimal oder springen viele Nutzer im Warenkorb ab?

Readjust – Nachjustieren

Falls einzelne Maßnahmen nicht greifen, ist rechtzeitiges Nachsteuern angesagt. Wenn auch Optimierungen nicht helfen, muss eventuell die komplette Strategie geändert werden.

»Mit dem GITCOR-Prinzip möchten wir gerade jungen Unternehmern zeigen, wie Sie mit Webanalyse ihren Online Shop optimieren, ohne ein üppiges Budget zu investieren«, sagt Helen Ots. »Zur Veranschaulichung haben wir auf unserer Website einen Kennzahlenplan zum Download hinterlegt und zeigen dort auch, wie sich das kostenlose Tool Google Data Studio optimal nutzen lässt.«

Weitere Infos zu rekordmarke sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.rekordmarke.de/

