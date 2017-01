Industrial Internet Consortium (IIC) und Plattform Industrie 4.0 intensivieren die Zusammenarbeit

Wo liegen hierbei die Chancen und Herausforderungen?

Das Zusam­men­füh­ren der beiden unter­schied­li­chen Architektur-Frameworks ist eine Heraus­for­de­rung, man sollte sich besser pragma­ti­sch auf eines der beiden Modelle einigen. Das größte Poten­zial liegt im gemein­sa­men Entwi­ckeln und Testen von neuen IoT/I4.0-Anwendungsfällen. Eine weitere Chance ergibt sich beim Thema Security. Hierbei kann man das erst gestar­tete deutsche Referenz­pro­jekt IUNO basie­rend auf dem Security Frame­work des IIC aufbauen und so gemein­same Grund­la­gen schaf­fen und nutzen.

Auf Initia­tive von Bosch und SAP gab es Ende Septem­ber eine Zusam­men­kunft des Indus­trial Inter­net Consor­tium (IIC) und der Platt­form Indus­trie 4.0 in St. Leon-Rot bei SAP. Als aktive Mitglie­der in beiden Organi­sa­tio­nen haben Bosch und SAP ein großes gemein­sa­mes Inter­esse daran, dass Aktivi­tä­ten der beiden Initia­ti­ven besser aufein­an­der abgestimmt werden und somit Syner­gien entste­hen und keine Doppel­ar­beit. Neben dem Ausbau der deutsch-amerikanischen Bezie­hun­gen zum Thema Inter­net of Things/Industrie 4.0 (IoT/I4.0) wollen beide Organi­sa­tio­nen darüber hinaus auch die Koope­ra­tio­nen mit vergleich­ba­ren Gremien in anderen Ländern wie China und Japan ausbauen.

Das Ziel wäre sicher­lich eine große, gemein­same und länder­über­grei­fende Zusam­men­ar­beit von Politik, Wissen­schaft und Wirtschaft, um das Thema IoT und Indus­trie 4.0 inter­na­tio­nal weiter voran­zu­trei­ben. Von dieser Vision sind wir sicher­lich noch ein ganzes Stück entfernt, und Inter­es­sens­kon­flikte unter­ein­an­der werden diese Vision sicher­lich torpe­die­ren, aber die aktuel­len Bemühun­gen der engeren Zusam­men­ar­beit zwischen IIC und der Platt­form Indus­trie 4.0 gehen defini­tiv in diese (richtige) Richtung.

Worin liegen nun die konkre­ten Chancen und Heraus­for­de­rung in der Koope­ra­tion zwischen IIC und der Platt­form Indus­trie 4.0?

Beide Organi­sa­tio­nen bestehen schon seit einiger Zeit und beschäf­ti­gen sich daher auch paral­lel, und bisher unabge­stimmt, mit den gleichen Themen­fel­dern wie Standar­di­sie­rung, neue Anwen­dungs­fälle und Security.

Eine große Heraus­for­de­rung besteht sicher­lich darin, die jeweils erarbei­te­ten grund­le­gen­den Frame­works (Referenz­ar­chi­tek­tu­ren) – RAMI 4.0 und IIRA – zu integrie­ren. Beide Modelle haben doch sehr unter­schied­li­che Sicht­wei­sen, und eine sinnvolle Zusam­men­füh­rung wird daher nicht schnell und einfach zu machen sein. Um nicht unnötig Zeit und Ressour­cen in einer eher theore­ti­schen Framework-Diskussion zu verschwen­den, wäre es sicher­lich hilfreich, man würde sich rasch auf eines der beiden Modelle verstän­di­gen (plus kleine­rer Ergän­zun­gen). Aber damit jede Seite ihr Gesicht wahren kann, steht zu befürch­ten, dass man lange an einem gemein­sa­men, kompli­zier­ten Kompro­miss basteln wird.

Die größte Chance besteht zweifels­ohne im gemein­sa­men Voran­trei­ben von neuen IoT/I4.0-Anwendungsfällen in sogenann­ten »Testbeds«. Hier schlum­mert echtes Poten­zial; durch inter­na­tio­nale Koope­ra­tio­nen von Unter­neh­men können neue Anwen­dungs­fälle schnel­ler erprobt und umgesetzt werden. Basie­rend darauf können dann erste Standards entste­hen und gemein­sam genutzt werden. Auf dieses Thema sollten IIC und die Platt­form Indus­trie 4.0 ihren klaren Fokus in der gemein­sa­men Zusam­men­ar­beit legen.

Eine weitere Chance tut sich beim Thema Security auf. Das IIC hat hierzu gerade erst einen Security Frame­work veröf­fent­licht. Bezüg­lich der Sicher­heit bei Indus­trie 4.0 ist in Deutsch­land Ende 2015 das Referenz­pro­jekt IUNO auf den Weg gebracht worden; Ergeb­nisse hieraus werden aller­dings erst 2018 erwar­tet. Damit ergibt sich die klare Chance, den jetzt vorlie­gen­den Indus­trial Inter­net Security Frame­work des IIC im Rahmen des deutschen Referenz­pro­jekts IUNO als Basis zu nutzen und weiter­zu­ent­wi­ckeln. So kann man unnötige Doppel­ar­beit vermei­den und dieses Thema auch zukünf­tig gemein­sam inter­na­tio­nal weiter voran­trei­ben. Eventu­ell überneh­men dann auch andere Länder diese Security-Grundlagen für ihre Zwecke und wir kommen dem Ziel von gemein­sa­men Standards einen kleinen Schritt näher. Im Folgen­den finden Sie eine Grafik und einen Link zu diesem neuen Security Frame­work des IIC.

Indus­trial Inter­net Security Frame­work. Quelle: IIC, 2016

Arnold Vogt, Exper­ton Group, www.experton-group.de

Link: https://www.iiconsortium.org/IISF.htm