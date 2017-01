Industrie 4.0: Die Roadmap zur digitalen Fertigung

Unternehmen, deren Kernkompetenz auf der Fertigung basiert, müssen ein klares Verständnis ihrer Prozesse und Durchläufe haben, um die Vorteile der Digitalisierung genau verwirklichen zu können.

(Teil1/3)

Alexan­der Pope hat einmal gesagt: »Ein wenig Wissen ist eine gefähr­li­che Sache, viel erst recht.« Im Zusam­men­hang mit Indus­trie 4.0 ist diese Aussage äußerst wichtig, da Unter­neh­mer sich manch­mal zu Entschei­dun­gen hinrei­ßen lassen, ohne vorher die tatsäch­li­chen Bedürf­nisse ihrer Organi­sa­tio­nen und Liefer­ket­ten voll und ganz zu verste­hen.

Es gehört zum allge­mei­nen Verständ­nis, dass techno­lo­gi­sche Durch­brü­che wie das Inter­net of Things (IOT), Augmen­ted Reality und Big Data Analytics im Umfeld von Indus­trie 4.0 eine große Rolle spielen werden. Der Zugang zu diesen Techno­lo­gien allein macht das Unter­neh­men und seine Produk­ti­ons­stätte noch nicht zu einem Indus­trie 4.0 Unter­neh­men. IOT bietet jede Menge Daten, die ohne eine sinnvolle Zusam­men­füh­rung zwischen den relevan­ten IT-Anwendungen genau das bleiben werden: eine Menge von Daten, die schwer zu verste­hen sind.

Wenn die Daten­ana­lyse ledig­lich für Anwen­dun­gen auf der unters­ten Ebene und nur bezogen auf maschi­nen­nahe Daten erfolgt, ohne das relevante Rückmel­dun­gen und Infor­ma­tio­nen aus den anderen Teilen der Wertschöp­fungs­kette bezogen werden, so werden sämtli­che Zahlen und das daraus generierte vermeint­li­che Wissen nicht annähernd dem aus unter­neh­mens­stra­te­gi­scher Perspek­tive gewünsch­tem Ergeb­nis entspre­chen. Grund­sätz­lich sind ein wenig Wissen über die Digita­li­sie­rung der Ferti­gungs­ebene und große Mengen an Wissen, generiert ausschließ­lich auf der unters­ten Ebene des Betrie­bes, extrem gefähr­lich und werden niemals die erhoff­ten Früchte tragen. Top-Manager von Unter­neh­men sollten dem Impuls wider­ste­hen, loszu­le­gen und ein einzel­nes Teil des Indus­trie 4.0 Puzzles zu reali­sie­ren, vielmehr sollten sie verste­hen, was getan werden muss und dabei Hilfe von erfah­re­nen Exper­ten in Anspruch nehmen.

Es ist nicht ungewöhn­lich, dass Prozess-Verantwortliche und Top-Manager in neue Techno­lo­gie vernarrt sind. Die Roadmap, die wir vorstel­len, soll Unter­neh­men dabei unter­stüt­zen, bei der Einfüh­rung von digita­len Innova­tio­nen in ihren Wertschöp­fungs­ket­ten einen größt­mög­li­chen Nutzen zu erzie­len, indem sie zunächst ihren eigenen Herstel­lungs­pro­zess verste­hen, anschlie­ßend ihren Geschäfts­pro­zess darauf ausrich­ten, gefolgt von Überwachungs- und Verbes­se­rungs­pro­zes­sen.

Schritt 1: Abbil­dung techni­scher Prozesse:

Es ist wichtig, dass alle techni­schen Anlagen, die Teil des Herstel­lungs­pro­zes­ses sind, abgebil­det und beschrie­ben werden. Mit dem Aufkom­men von IOT, ist es möglich, dass fast jede Prozess-Anlage (egal ob groß oder klein) mit Hilfe von intel­li­gen­ten Senso­ren, RFID-oder WIFI-fähigen Ausrüs­tung kommu­ni­zie­ren kann. Andere Maschi­nen­steue­run­gen sind mit PLC oder OPC ausge­stat­tet und haben somit die Fähig­keit, ihren eigenen Status oder mögli­che Probleme mitzu­tei­len. Für Anlagen mit ausschließ­lich manuel­ler Eingabe, die dennoch Teil des Prozes­ses sind, ist es von Bedeu­tung, dass diese auch abgebil­det werden, damit ein klares Abbild des derzei­ti­gen Herstel­lungs­pro­zes­ses entsteht.

Die Verwen­dung eines MES spielt eine wichtige Rolle bei der Erstel­lung eines klaren Abbil­des des existie­ren­den Prozes­ses. Das MES agiert als virtu­elle Verbin­dung für alle Prozess-Anlagen und ermög­licht es, den Prozess­ab­lauf zu dokumen­tie­ren, zu verste­hen und zu verbes­sern. Jeder Anlagen­teil, der IOT-Funktionalität besitzt, kann mit der MES-Anwendung verknüpft werden, welches als einheit­li­che Platt­form dient für alle Infor­ma­tio­nen, die von solchen Anlagen gesam­melt werden. Das gilt auf für Anlagen mit PLC und sogar für solche ohne elektro­ni­sche Kommu­ni­ka­ti­ons­fä­hig­keit.

Schritt 2: Zuord­nen von Geschäfts­pro­zes­sen

Nach der Aufschlüs­se­lung des Ferti­gungs­pro­zes­ses und der Ermitt­lung der Funktion aller techni­schen Anlagen, ist der nächste Schritt, den Geschäfts­pro­zess abzubil­den. Dieser Schritt ist der Schlüs­sel zu einer integrier­ten Wertschöp­fungs­kette, welche von Indus­trie 4.0 profi­tiert. Ein klares und umfas­sen­des Verständ­nis dafür, wie die Funktio­nen intern mit der Ferti­gung zusam­men­hän­gen und wie sich die gesamte Ferti­gungs­funk­tion mit anderen Teilen der Wertschöp­fungs­kette, beispiels­weise den Liefe­ran­ten und den Kunden verbin­det, ist außer­or­dent­lich wichtig, um die digitale Trans­for­ma­tion der gesam­ten Wertschöp­fungs­kette zu erleich­tern.

An diesem Punkt in unserem Plan müssen wir alle inter­nen Funkti­ons­be­rei­che mit der Ferti­gung verbin­den und die existie­ren­den Bezie­hun­gen zwischen ihnen verste­hen. Wir müssen beispiels­weise verste­hen, wie R&D mit der Ferti­gung verbun­den ist und wie derzeit die Infor­ma­tio­nen zwischen diesen beiden Organi­sa­tio­nen fließen. Ebenso müssen alle Aspekte des Geschäfts­be­trie­bes mit dem Kernbe­reich der Ferti­gung verknüpft werden, schließ­lich braucht es Verständ­nis dafür, wie sich der interne Prozess als Ganzes mit anderen Akteu­ren der Wertschöp­fungs­kette integriert.

Es ist an dieser Stelle ausschlag­ge­bend, dass Schnitt­stel­len zwischen IT-Anwendungen berück­sich­tigt werden. Beispiels­weise, wenn die in der R&D einge­setzte LIMS-Applikation keine Verbin­dung mit dem für die Verwal­tung der Produk­tion einge­setz­ten MES herstel­len kann stellt sich Ineffek­ti­vi­tät ein, und es kommt zu begrenz­ter Integra­tion und Zusam­men­ar­beit. Für eine Indus­trie 4.0 bereite Wertschöp­fungs­kette ist die End-to-End-Verknüpfung aller Elemente, die diese Wertschöp­fungs­kette bilden zwingend notwen­dig. CRM-ERP-MES & SCM-MES-PLM-Integration ist an dieser Stelle die wichtigste Überle­gung.

Im Verlauf dieser Serie befas­sen wir uns mit weite­ren Schrit­ten auf dem Weg zur digita­len Wertschöp­fungs­kette, deren Kern ein voll digita­les, integrier­tes und intel­li­gen­tes Produk­ti­ons­werk ist.