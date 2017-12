Industrie 4.0 in der Praxis: Schedule & Dispatch – Kapazitäten richtig planen

Gut geplant ist halb gefertigt.

Einfache Frage, große Wirkung: »Wie sind eigentlich unsere tatsächlichen Ist-Daten in der Fertigung?« So lautete einst die Ausgangsfrage bei Grammer, dem globalen Partner der Fahrzeugindustrie, vor Einführung einer modernen Shop Floor Lösung. Störungen wurden bis dahin manuell in Schichtbücher eingetragen, berichtete Grammer-Projektleiter Martin Schubert auf dem 12. Produktivitätskongress FIT von FORCAM in Ludwigsburg.

Beantworten konnte die Frage vor Jahren Martin Schubert niemand so recht. Daher lautete sein Zwischenfazit: »Wer keine digitale Betriebsdatenerfassung hat, geht blind durch die Produktion. Wenn keine Störungen registriert werden, finden auch keine statt. Dann hat ein Unternehmen gefühlte 97 Prozent störungsfreien Betrieb.«

Zwischen gefühlt und gemessen aber liegen in der digitalen Ära Welten. Dabei hilft Technologie 4.0 nicht nur dabei, Störungen sofort ausfindig zu machen und die Produktivität um 20 oder 30 Prozent in wenigen Monaten zu steigern (gemessen an der Gesamtanlageneffektivität OEE – Overall Equipment Effectiveness). Hochentwickelte Shop Floor Technologie ermöglicht Fabrikleitern auch eine exakte langfristige Kapazitätsplanung. Die Datenbasis dafür liefert das Modul »Schedule & Dispatch«. Konkret geht es dabei um die drei zentralen Aufgaben: Auftragsdatenmanagement, Kapazitätsplanung sowie Feinplanung und Steuerung.

Auftragsplanung von drei Tagen auf zwei Stunden reduziert

Besonders anschauliche Belege für Effizienzgewinne durch webbasierte Planung präsentierte auf dem Produktivitätskongress ein international tätiger Hersteller von Kochgeschirr. Der Manager im Auftragszentrum berichtete, dass die Planungsdauer für Aufträge von drei Arbeitstagen auf zwei Stunden reduziert werden konnte. »Die Fertigungstermine sind heute nach vier Stunden auf allen Endgeräten sichtbar – im Vergleich zu vier Arbeitstagen vor Einführung digitaler Feinplanung.«

Die Disposition der Komponenten ging von vier auf einen Arbeitstag zurück, der Planungszeitraum für Aufträge insgesamt verkürzte sich von sieben auf fünf Wochen. Hinzu kämen deutlich verringerte Durchlaufzeiten sowie um bis zu 50 Prozent verringerte Endgeräte-Bestände in der Fertigung. Gänzlich entfallen sind laut Aussagen des Unternehmens zahlreiche, zuvor manuell erfasste Informationen wie Fertigungsaufträge im SAP, die Auflösung der Fertigungsstufen und das Einstellen der Fertigungsaufträge, Kapazitätsstreifen für die Plantafeln oder das Einpflegen der Fertigungstermine in SAP.

Fünf Arbeitstage früher sind heute in vier Tagen erledigt

Von einem enormen Effektivitätssprung berichtete auch Jason Phillips, Lean Manufacturing Manager bei dem weltweit tätigen Bergbau-Ausrüster WEIR MINERALS Europe Ltd. Das Unternehmen steigerte seine Effizienz in einem halben Jahr um zwölf Prozent. Jason Phillips: »Wir schaffen heute fünf Arbeitstage in vier Tagen. Wir können uns auf die kontinuierliche Optimierung konzentrieren statt wie früher auf das Sammeln von Daten.«

Zu solchen Effizienzsteigerungen sagt FORCAM-Chef Franz Gruber: »Höhere Produktivität ist kein Hexenwerk, sondern abhängig von Hightech-Lösungen. Wer glaubt, eine Fabrik heute noch ohne eine adäquate Technologie 4.0 managen zu können, wird verlieren.« Zu den wesentlichen Elementen zählten der Anschluss aller Maschinen-Typen und heterogenen Steuerungen, Big-Data-Verarbeitung und Smart-Data-Visualisierung in Echtzeit, 100-prozentige webbasierte Cloud-Fähigkeit, nutzerfreundliche Darstellung in Charts und Grafiken, nahtlose Integration in SAP / ERP sowie die Darstellung aller Sprachen (Unicode) und Zeitzonen.

Checkliste

Das muss ein Modul Schedule & Dispatch bieten:

Auftragsdatenmanagement (Order Data Management)

Direkte Kommunikation von Aufträgen an die Maschine

Auftragsdatenverwaltung für Werker, Meister und Teamleiter

Soll-Ist-Vergleich und Kostenberechnung in Echtzeit

Automatische Meldungen von Gut-, Ausschuss- und Nacharbeitsmengen

Oberfläche des Maschinenterminals individuell für Benutzer konfigurierbar

Mehrsprachigkeit sowie Links- und Rechtshandbedienung möglich

Kapazitätsplanung (Capacity Planning)

Globale Schichtverwaltung und Schichtplanung

Paralleles Anlegen mehrerer Schichtmodelle für einzelne Werke

Flexible Änderung oder Anpassung von Schichten

Sofortige Vergleichsübersicht über Schichtproduktivität

Zeitersparnis durch direkte Datenübernahme aus der SAP Konfiguration

Feinplanung und Steuerung (Dynamic Scheduling)

Festlegung der optimalen Reihenfolge der Arbeitsvorgänge

Automatische Deckungsrechnung durch Simulationsläufe

Rüstzeitoptimierung und Durchlaufzeitoptimierung

Simulationsmodell zur Analyse von Planungsalternativen vor Produktionsfreigabe

Übersichtliche Darstellung von Kapazitäten und Auslastung

Variable bildliche Darstellung durch grafische Plantafel

www.forcam.com