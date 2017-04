Industrieroboter: Asien treibt die Automatisierung voran

Industrie 4.0 ist das große Thema der Hannover Messe Industrie 2017. Darunter fallen zum Beispiel smarte Fertigungsanlagen, die mit Werkteilen Informationen austauschen und bei Bedarf selbstständig einen Techniker um Hilfe bitten. Dass die Produktion weltweit smarter wird, zeigt auch eine Prognose der International Federation of Robotics (IFR) aus dem September 2016. Demnach wird der Absatz von Mehrzweck-Industrierobotern bis 2019 auf über 400.000 Einheiten steigen. Davon werden 69 Prozent in asiatischen Ländern zum Einsatz kommen. In Europa treibt besonders Deutschland die Automatisierung voran. Für das vergangene Jahr schätzen die IFR-Analysten die Zahl der neuen Mehrzweck-Industrieroboter auf 21.000 – 2019 sollen es 25.000 werden. Mathias Brandt

