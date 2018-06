Ineffiziente Kommunikation verschlingt Milliarden

Mit Einsatz multimedialer Inhalte könnten Unternehmen jährlich 167 Milliarde Dollar erschließen.

E-Mails, schriftliche Anleitungen und sonstige Textwüsten: Willkommen im angeblich modernen Arbeitsleben. Eine aktuelle Studie von TechSmith in Zusammenarbeit mit dem Centre for Economics and Business Research bestätigt, dass die interne Kommunikation in den meisten Unternehmen trotz fortschreitender Digitalisierung und moderner Technologien noch der Mottenkiste entstammt [1]. Multimediale Inhalte? Eher eine Randerscheinung. Die Folgen: sinkende Motivation und Zeitverluste.

Der wissenschaftliche Beweis: visuell = effizient

Im Rahmen der repräsentativen TechSmith-Studie wurden 4.600 Büroangestellte aus sechs Ländern (darunter über 1.000 aus der DACH-Region) zur Kommunikation und Informationsvermittlung an ihrem Arbeitsplatz befragt. Darüber hinaus wurde die Verarbeitung von Informationen mit über 100 Probanden unter wissenschaftlichen Bedingungen untersucht. Zwei Drittel (67 Prozent) der Teilnehmer konnten die gestellten Aufgaben schneller und zuverlässiger erledigen, wenn sie zur Vorbereitung Screenshots, Screencasts oder Videos statt reiner Textanweisungen erhielten. Zudem waren sie motivierter als die Mitarbeiter, die lediglich Textanleitungen erhalten hatten.

Die Praxis: Ungenutztes Potenzial

Unternehmen profitieren also davon, wenn sie althergebrachte Methoden zur Informationsvermittlung durch moderne, visuelle Tools ersetzen oder zumindest ergänzen. In der Praxis geschieht dies jedoch selten: Nur knapp ein Viertel (22 Prozent) der Befragten gaben an, dass visuelle Elemente in der Kommunikation innerhalb ihres Unternehmens verstärkt eine Rolle spielten.

Kommunikation: Milliardengrab der Wirtschaft

Der dadurch verursachte Zeitverlust pro Mitarbeiter beträgt in einer normalen Arbeitswoche durchschnittlich 33 Minuten. Der Studie zufolge könnten Unternehmen bei stärkerer Einbeziehung visueller Elemente – Bilder, Grafiken oder Videos – diesen Zeitverlust verringern und damit eine deutlich höhere Produktivität erzielen: Über ein Jahr hinweg entspricht dies einem Unterschied von über 1.000 Euro (über 1.200 US-Dollar) pro Mitarbeiter.

In den untersuchten Regionen wäre ein durchschnittlicher Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,52 Prozent möglich – was einem Gewinn von über 142 Milliarden Euro (167 Milliarden US-Dollar) entspricht. Speziell für die DACH-Region wäre eine durchschnittliche Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 0,48 Prozent und damit über 20 Milliarden Euro (23 Milliarden US-Dollar) möglich.

Die sechs befragten Regionen im Überblick:

Region Mögliche BIP-Steigerung Möglicher BIP-Gewinn UK 0.59 % 16.579 Mrd. US-Dollar Australien 0.55 % 6.527 Mrd. US-Dollar Kanada 0.55 % 8.961 Mrd. US-Dollar USA 0.52 % 97.298 Mrd. US-Dollar Frankreich 0.49 % 13.583 Mrd. US-Dollar DACH 0.48 % 23.848 Mrd. US-Dollar

»Bedenkt man, dass weit über die Hälfte des menschlichen Gehirns auf die Verarbeitung visueller Reize ausgelegt ist, ist es nicht verwunderlich, dass die Verwendung visueller Elemente bei der Vermittlung von Informationen und Ideen die Produktivität des Einzelnen erheblich verbessert«, so Wendy Hamilton, CEO von TechSmith. »Aus der Studie lassen sich zweierlei Schlüsse ziehen: Erstens, visuelle Elemente spielen eine noch größere Rolle für das Verständnis als bisher angenommen. Zweitens, Unternehmen sind hier in der Pflicht – sie müssen sich stärker an den Bedürfnissen der Mitarbeiter orientieren und die wirtschaftlichen Folgen berücksichtigen.«

Über die Studie

Die Ergebnisse sind Teil der Studie »Kommunikationsverhalten am Arbeitsplatz« von TechSmith, die sich in zwei Teile gliedert – eine repräsentative Umfrage unter 4.500 Büroangestellten aus sechs Ländern sowie eine wissenschaftliche Untersuchung mit 125 Büroangestellten unter Leitung des britischen Kognitionswissenschaftlers Dr. Alastair Goode.

Repräsentative Umfrage

Befragungszeitraum: 01. – 31. Dezember 2017

Teilnehmer aus folgenden Ländern: DACH-Region, Großbritannien, USA: je 1.000 Teilnehmer Frankreich, Kanada und Australien: je 500 Teilnehmer



Wissenschaftliche Untersuchung

Untersuchungszeitraum: 01. – 31. Januar 2018

Leitung: Dr. Alastair Goode

Die Teilnehmer erhielten drei Aufgaben aus dem Büroalltag: Hochladen eines Beitrags auf eine Webseite, Installation einer neuen Software und Ausfüllen eines Formulars. Nach dem Zufallsprinzip erhielt je ein Drittel der Teilnehmer die benötigten Informationen in Form einer reinen Textanleitung, als Text mit Bildelementen (etwa erklärende Screenshots) oder als Video, in dem die einzelnen Arbeitsschritte vorgeführt und auf der Tonspur erklärt werden. Die Teilnehmer wurden nach wissenschaftlichen Maßstäben auf Verständnis, Erinnerungsvermögen, Geschwindigkeit und Engagement bei der Bewältigung der Aufgaben bewertet sowie zur Schwierigkeit bei der Umsetzung befragt.

Ökonomisches Modell

Das Wirtschaftsszenario wurde vom Centre for Economics and Business Research (Cebr) im März 2018 entworfen. Es bezieht die Ergebnisse aus der TechSmith–Studie sowie aus öffentlich zugänglichen Wirtschaftsinformationen aus Australien, Kanada, Frankreich, DACH, Großbritannien und den USA mit ein, um den Einfluss multimedialer Kommunikation auf die Produktivität von Unternehmen zu quantifizieren. Dabei wird berücksichtigt, wie Menschen ihre Zeit am Arbeitsplatz verbringen, wie Produktivitätsverluste bei der Arbeit entstehen. Weitere Details zur Methodik unter: www.techsmith.de/visuelle-kommunikation-studie.html

