Integrierte Anwendungs-​Suite für Unternehmen mit kundenfreundlichem Preismodell

Applikationen für alle Bereiche aus einer Hand: Vertrieb, Marketing, Support, Abrechnung, Personalwesen, Collaboration und Business Intelligence.

Zoho hat Zoho One vorgestellt, eine integrierte Lösung mit allen Applikationen, die ein Unternehmen für den Geschäftsbetrieb benötigt. Die Suite umfasst mehr als 35 aufeinander abgestimmte Web-Anwendungen und die gleiche Zahl mobiler Apps. Alle Anwendungen lassen sich zentral bereitstellen und verwalten. Dank einer Single-Sign-on-Funktion muss sich ein User nur einmal anmelden, wenn er Zoho One-Applikationen nutzen möchte. Damit ist Zoho One gewissermaßen ein komplettes »Betriebssystem« für Unternehmen. Der Preis beträgt 1 Dollar pro Mitarbeiter und Tag.

»Alle paar Jahre tritt ein Unternehmen mit einer bahnbrechenden Neuerung auf den Plan, die den Markt nachhaltig verändert. Eine solche Innovation ist Zoho One«, sagt Sridhar Iyengar, Vice President – Product Management bei Zoho. »Unsere neue Lösung stellt alle Software-Komponenten bereit, mit denen sich Geschäftsprozesse online abwickeln lassen und macht sie damit zu einem wertvollen Werkzeug für jedes Unternehmen. Iyengar zufolge setzt Zoho One neue Maßstäbe in einem Marksegment, in dem sich Anbieter mit Geschäftsmodellen tummeln, die auf individuellen Applikationen zu überhöhten Preisen basieren. »Zoho One ändert nun die Spielregeln in diesem Bereich«, so Iyengar. »Denn jetzt steht Unternehmen eine ›All-You-Can-Eat‹-Applikations-Suite zu einem unschlagbar günstigen Preis zur Verfügung.«

Revolutionäre All-in-One-Lösung

Zoho One gibt einem Unternehmen alle Anwendungen an die Hand, mit denen es Kunden gewinnen und diesen Dienstleistungen zur Verfügung stellen kann. Die Suite von Zoho stellt beispielsweise Tools für den Vertrieb, das Marketing und die Kundenunterstützung bereit. Ergänzend können Unternehmen auf Applikationen für die Finanzabteilung und Buchhaltung sowie das Personalwesen zurückgreifen. Hinzu kommen Tools, die Mitarbeiter bei ihren Tätigkeiten und der Zusammenarbeit unterstützen, etwa eine Office-Suite, eine E-Mail-Lösung, Collaboration-Apps und Werkzeuge, welche die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen.

Unternehmen können sogar eigene Apps für spezielle Einsatzfelder erstellen und in die Suite integrieren. Damit bildet Zoho One einen Rahmen für alle geschäftlichen Aktivitäten eines Unternehmens. Neben den 35 Applikationen sowie mobilen und nativen Apps stellt die Suite Browser-Erweiterungen und weitere Ergänzungen zur Verfügung. Damit ist Zoho One derzeit die Business-Suite mit der größten Zahl von integrierten Geschäftsanwendungen. Das Management und die Bereitstellung der Applikationen erfolgt über eine zentrale Konsole.

Integration leichtgemacht

Zu den Stärken von Zoho One zählen Hunderte von Integrationspunkten. Sie ermöglichen es, unterschiedliche Unternehmensbereiche und Aktivitäten miteinander zu verknüpfen. Dazu zählen beispielsweise der Vertrieb, die Kundenunterstützung, das Rechnungswesen und die Personalabteilung. Gleichzeitig werden auf diese Weise der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit optimiert – zwischen Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten.

Über diese Integrationspunkte stellen andere Applikationen ergänzende, auf den jeweiligen Kontext bezogene Informationen bereit. Dadurch können Nutzer auf umfassende, hochwertige Informationen zurückgreifen und schneller als zuvor fundierte Entscheidungen treffen. Bei Bedarf können Unternehmen zudem über Applikationsschnittstellen Anwendungen anderer Anbieter an Zoho One anbinden. Die Suite von Zoho unterstützt Hunderte von Software-Lösungen führender Anbieter. Zoho One bietet somit eine Alternative zum herkömmlichen Ansatz. Bei diesem müssen IT-Berater und externe Fachleute die Anwendungssilos unterschiedlicher Anbieter miteinander in Einklang bringen. Dies war bislang Unternehmen mit großen IT-Budget vorbehalten. Mit Zoho One steht diese Option nun allen Nutzern zur Verfügung, und dies zu niedrigeren Kosten und bei einer deutlich geringeren Komplexität.

Zentrales Management

Der Zugang zu Zoho One erfolgt über einen abgesicherten Account in Verbindung mit einem Single-Sign-on-Verfahren (SSO). Über eine zentrale Konsole steuern Administratoren den Zugriff auf die Suite. Dies vereinfacht die Bereitstellung der Applikationen, aber auch die Auditierung. Von dieser Zentrale aus können Systemverwalter Nutzerkonten und User-Gruppen anlegen, Anwendern den Zugang zu Applikationen einrichten und Berechtigungen verwalten.

Regeln (Policies) lassen sich unternehmensweit vorgeben und umsetzen. So können Nutzer dazu verpflichtet werden, eine Zweifaktor-Authentifizierung einzusetzen. Die Verwaltung von Zoho One und der Nutzerkonten erfolgt entweder zentral für alle Nutzer, oder sie lässt sich separat für Abteilungen und Nutzergruppen durchführen.

Bahnbrechendes Preismodell

Zoho One bricht mit herkömmlichen Preismodellen. Das gilt für Updates, Add-ons, Vertragslaufzeiten und Einschränkungen bei der Nutzung von Lösungen. Traditionelle Modelle sind darauf ausgelegt, den Nutzer an den Anbieter zu binden und die wahren Kosten zu verschleiern. Zoho One dagegen umfasst Enterprise-Editionen aller Geschäftsanwendungen von Zoho, inklusive mobiler Apps und Erweiterungen. Für alle diese Anwendungen erhält ein Unternehmen eine einzige Rechnung – ohne die Verpflichtung, langjährige Vertragslaufzeiten zu akzeptieren.

»Mit Zoho One erwerben Unternehmen nicht nur die Apps, die sie für den Geschäftsbetrieb benötigen«, sagt Sridhar Iyengar. »Sie bekommen vielmehr die Gewissheit, sich nicht um zig unterschiedliche Applikationen kümmern zu müssen. Stattdessen können sich die Nutzer auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.«

Preis und Verfügbarkeit

Zoho One ist ab sofort weltweit in mehreren Sprachversionen verfügbar, darunter auch in Deutsch. Die Suite kostet 30 Dollar im Monat pro Mitarbeiter. Dieser Preis gilt für Unternehmen, die für jeden ihrer Beschäftigten eine Lizenz erwerben. Interessenten können Zoho One kostenlos 30 Tage lang testen. Der Zugang erfolgt über folgende Web-Seite: www.zoho.one. Eine Aufstellung der Applikationen der Suite ist hier zu finden: www.zoho.com/XXXXX