Internetgeschwindigkeit: 42 Prozent der deutschen Firmen haben schnelles Internet

Internetzugang: Offline in Stadt und Land

11,5 Prozent der Städter in Deutschland sind nicht ans Internet angeschlossen. In ländlichen Gegenden liegt der Offliner-Anteil bei 17,7 Prozent. Das geht aus dem White Paper »The Urban Unconnected« von IHS Markit und der Wireless Broadband Alliance hervor. Wie der Name nahelegt ist die Netzabdeckung längst nicht überall auf der Welt so gut. So sind 38,2 Prozent der Brasilianer in urbanen Gegenden nicht mit dem World Wide Web verbunden, auf dem Land hat nur einer von vier Einwohnern Internet. Aber auch in westlichen Industriestaaten ist der Offliner-Anteil deutlich höher als bei uns, wie das Beispiel USA zeigt. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/9933/bevoelkerung-ohne-internet-in-ausgewaehlten-laendern/