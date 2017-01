Interoperabilität: Was bedeutet es wirklich?

Inter­ope­ra­bi­li­tät ist ein konti­nu­ier­li­cher Prozess, der sicher­stellt, dass Geschäfts­sys­teme, Verfah­ren und Kultur in Organi­sa­tio­nen so verwal­tet werden, dass die Möglich­kei­ten für den Austau­sch und die Wieder­ver­wen­dung von Infor­ma­tio­nen maximiert werden. Mit Blick auf die Defini­tion ist klar, dass Inter­ope­ra­bi­li­tät mehr bedeu­tet als die Verwen­dung kompa­ti­bler Software und Hardware, obwohl dies auch kriti­sch ist. Statt­des­sen geht die effek­tive Inter­ope­ra­bi­li­tät tiefer in radikale Verän­de­run­gen, wie Organi­sa­tio­nen ihre tägli­chen Geschäfte durch­füh­ren, vor allem ihre Einstel­lung zu Infor­ma­tio­nen.

Die Inter­ope­ra­bi­li­tät wird als die Fähig­keit von Lösun­gen betrach­tet, durch­gän­gige Lösun­gen anzubie­ten, die die Zusam­men­schal­tung verschie­de­ner Systeme und Kompo­nen­ten von verschie­de­nen Anbie­tern für ein einzi­ges harmo­ni­sches Netzwerk ermög­li­chen. Dies erfor­dert jedoch die Zusam­men­füh­rung der drei verschie­de­nen Interoperabilitäts-Aromen.

Die verschie­de­nen Aromen

Unter Berück­sich­ti­gung der obigen breiten Defini­tion ist es entschei­dend, die Inter­ope­ra­bi­li­tät in den folgen­den Aromen zu unter­tei­len, nach dem IT-Recht Wiki:

Techni­sch : In Anbetracht der techni­schen Fragen geht es darum, die Weiter­ent­wick­lung der Kommu­ni­ka­tion sicher­zu­stel­len. Damit muss sicher­ge­stellt werden, dass einzelne Kommu­ni­ka­ti­ons­stan­dards zum Nutzen der Nutzer weiter­ent­wi­ckelt und ein Konver­genz­punkt angewen­det wird, wo Kommu­ni­ka­ti­ons­sys­teme mehr als einen Standard verwen­den können.

Vorteile der Inter­ope­ra­bi­li­tät für Video­kon­fe­renz­lö­sun­gen

Einer der größten Vorteile von moder­nen Video­kon­fe­renz­lö­sun­gen ist ihre Inter­ope­ra­bi­li­tät. In der Vergan­gen­heit wäre dies erfor­der­lich gewesen, um die zugehö­rige Software zu instal­lie­ren und sicher­zu­stel­len, dass alle Ihre Online-Meeting-Teilnehmer die gleiche Version von Software und Hardware haben. Heutige Systeme verlan­gen nur, dass jeder Teilneh­mer sein Gerät mit dem Inter­net verbun­den hat, zusam­men mit einer Kamera und einem Mikro­fon. Wenn Sie derzeit ein Konfe­renz­sys­tem einkau­fen, sollten Sie sicher­stel­len, dass es in der Lage ist, mehrere Techno­lo­gien zu unter­stüt­zen, und Sie werden die folgen­den Vorteile ernten.

Niedri­gere Kosten : Wenn verschie­dene Konfe­renz­sys­teme mitein­an­der kommu­ni­zie­ren können, gibt es eine drasti­sche Reduzie­rung der Komple­xi­tät für eine schnel­lere und kosten­güns­ti­gere Integra­tion jeder Art von Geräten, was der Geschäfts­draht zustimmt.

Sicher­heit: Sie erhal­ten Unternehmensrang-Sicherheit, die auch verschlüs­selte, sichere Verbin­dun­gen beinhal­tet

Die Integra­tion von HD 1080p Auflö­sung für diverse Raumsys­teme. Produk­ti­vi­tät: Bieten Bespre­chungs­teil­neh­mern eine einheit­li­che Konfe­renz­er­fah­rung, indem sie ihnen Zugang zur Anruf­liste, zum Adress­buch und zur Teilneh­mer­liste gewäh­ren. Der Host kann auch die Online-Besprechung, Ort sowie Anrufe tätigen oder empfan­gen während der Online-Veranstaltung.

Video­kon­fe­ren­zen Inter­ope­ra­bi­li­tät führt zu besse­ren Effizi­enz der Arbeit, so dass Sie einen Wettbe­werbs­vor­teil bekom­men. Es ist ratsam, dass Sie nicht zulas­sen, dass Ihre Produkt­ver­käufe fallen, neue Veröf­fent­li­chun­gen oder innova­tive Ideen hinter Ihren Konkur­ren­ten veröf­fent­licht werden, weil Sie ein ineffi­zi­en­tes Kommu­ni­ka­ti­ons­sys­tem verwen­den. Sobald Sie Ihrem Team ein Tool verschaf­fen, das sie auf fast jedem Gerät verwen­den können, ist das Team besser in der Lage, Wissen zu teilen, und in Echtzeit auf Video zusam­men­zu­ar­bei­ten kommu­ni­zie­ren. Dies wird Ihnen helfen, bessere persön­li­che Bezie­hun­gen zwischen Ihrem Unter­neh­men und seinen Kunden zu fördern. Im Gegen­zug werden Sie mit Kunden­bin­dung belohnt und reduzier­ten Revisi­ons­zeit, Quali­täts­kon­trol­len und Änderun­gen. Was einmal eine ganze Woche dauerte, um in der Vergan­gen­heit zu errei­chen, könnte jetzt nur etwa eine Stunde höchs­tens dauern, wenn Sie Video­kon­fe­ren­zen verwen­den. Dies ist die Art von Geschäfts-Optimierungswerkzeug, das einen großen Einfluss auf Ihr Unter­neh­men haben wird.

Insge­samt kommt die Nachfrage nach mehr Inter­ope­ra­bi­li­tät von den Video­kon­fe­renz­dienst­leis­tern, Kunden und Regulie­rungs­be­hör­den aus. Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewählte Provi­der die Inter­ope­ra­bi­li­tät durch die Verwen­dung von Standards und Richt­li­nien, die eine nahtlose Kommu­ni­ka­tion ermög­li­chen, unabhän­gig von dem Gerät, das während eines Online-Meetings verwen­det wird, umfasst. ]]