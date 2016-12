IoT: Internet-gestützte Endgeräte werden trotz Sicherheitsbedenken immer beliebter

IoT-Lösungen werden am häufigsten in Smart Buildings, bei der Videoüberwachung und im Bereich Sicherheit eingesetzt.

Die Analys­ten von Gartner gehen davon aus, dass die Zahl der online angebun­de­nen Endge­räte bis zum Jahr 2020 bei mindes­tens 20 Milli­ar­den liegen wird. Dieses schnelle Wachs­tum des »Inter­net of Things« (IoT) hängt mit der raschen Weiter­ent­wick­lung intel­li­gen­ter Techno­lo­gien sowie elektro­ni­scher Endge­räte und Senso­ren zusam­men, die in verschie­dens­ten Berei­chen, wie etwa Bildung, Gesund­heits­we­sen, öffent­li­che Verwal­tung, Hotel- und Gastge­werbe und sogar im produ­zie­ren­den Gewerbe immer mehr Einzug halten.

Netzwerk­spe­zia­list Extreme Networks hat in einer kürzlich durch­ge­führ­ten Unter­su­chung über 300 CIOs und VPs aus Techno­lo­gie­un­ter­neh­men sowie techni­sche Leiter aus verschie­de­nen Branchen zu ihrer Nutzung des IoT befragt. 44 Prozent der Befrag­ten setzen aktuell bereits internet-gestützte Endge­räte ein, nutzen die Wireless Techno­lo­gie im Rahmen ihres Geschäfts­mo­dells oder planen dies zeitnah zu tun. Die IoT-Nutzung kann dabei von der Einfüh­rung eines BYOD-Konzepts, über inter­ak­tive White­boards, bis hin zum Einsatz von Patien­ten­por­ta­len unter­schied­lichste Anwen­dungs­fel­der umfas­sen.

Smart Building: IoT-Geräte für intel­li­gente Gebäude

Neben diesen Anwen­dungs­ge­bie­ten kristal­li­sierte sich vor allem der Einsatz in den sogenann­ten »Smart Buildings« als IoT-Trendthema heraus. Die Hälfte der Befrag­ten, die bereits imple­men­tierte, intel­li­gente Geräte nutzen, verwen­den diese im Bereich intel­li­gen­ter bezie­hungs­weise automa­ti­sier­ter Gebäu­de­tech­no­lo­gien. Inner­halb dieses Nutzungs­be­reichs betrach­ten wiederum 64 Prozent von ihnen die Video­über­wa­chung als wichtigste Techno­lo­gie in ihrem Gebäude, gefolgt von Energie­ver­wal­tung und Gebäu­de­si­cher­heit. Ferner werden auch physi­sche Zugangs­kon­trol­len und PoE-unterstützte Beleuch­tungs­sys­teme als Schlüs­sel­tech­no­lo­gien betrach­tet. Mithilfe der flächen­de­cken­den und zentral steuer­ba­ren Lösung von Extreme erhal­ten Adminis­tra­to­ren nicht nur eine vollstän­dige Übersicht bezie­hungs­weise Kontrolle, sondern auch Analy­se­r­e­ports für jeden Geräte­typ und somit neue und erwei­terte Möglich­kei­ten zum Einsatz von IoT-Geräten für intel­li­gente Gebäude.

Top 5 der Verwen­dungs­zwe­cke für Smart Devices und IoT:

50 % – Intelligente/automatisierte Gebäu­de­tech­no­lo­gie

48 % – Video­über­wa­chung

45 % – Daten­er­fas­sung zuguns­ten besse­rer Geschäfts­ent­schei­dun­gen

40 % – Verein­fa­chung von Anwen­dun­gen für Kunden und Mitar­bei­ter

40 % – Physi­ka­li­sche Gebäu­de­si­cher­heit

Kosten­er­spar­nisse und Sicher­heits­be­den­ken

Getrie­ben wird die wachsende Nutzung von IoT-Konzepten durch den deutli­chen Kosten­vor­teil, den entspre­chende Lösun­gen ermög­li­chen. Über die Hälfte der Befrag­ten gab Kosten­er­spar­nisse als wichtige Fakto­ren für ihre Entschei­dung zur Errich­tung intel­li­gen­ter Gebäude an. Während also eine Vielzahl an Branchen online angebun­de­nen Geräten durch­aus positiv gegen­über­steht und die Einfüh­rung des IoT voran­treibt, gibt es jedoch auch Sicher­heits­be­den­ken. So sorgt sich über die Hälfte der Befrag­ten um die Sicher­heit von IoT-Geräten und nennt mangeln­den Daten­schutz und Hijacking als Haupt­ri­si­ken. Die Befrag­ten befürch­ten außer­dem Schwie­rig­kei­ten bei Verwal­tung, Steue­rung und Sicht­bar­keit der Geräte. Angesichts der Sensi­bi­li­tät sowie dem Schutz der Daten von bedroh­ten Perso­nen­grup­pen oder Produk­ti­ons­be­trie­ben greift diese Sorge in fast allen Branchen um sich. Erfolg­rei­che Anbie­ter von IoT-Lösungen bieten deshalb umfas­sende Sicher­heits­kon­zepte an, um ihre Kunden bei der Entwick­lung ihrer IoT-Strategie zu unter­stüt­zen.

Der Schlüs­sel, sämtli­che Risiken und Heraus­for­de­run­gen zu bewäl­ti­gen, liegt in einer proak­ti­ven Netzwerk­pla­nung. Eine leistungs­fä­hige IT-Infrastruktur und eine verläss­li­che, sichere WLAN-Verbindung sind für die erfolg­rei­che Imple­men­tie­rung intel­li­gen­ter Techno­lo­gien beson­ders wichtig. Die End-to-End-Lösungen kommen in mehr Stadien, Bildungs­ein­rich­tun­gen, Firmen­ge­län­den und Klini­ken zum Einsatz. Zudem zeigen die Ergeb­nisse der aktuel­len IoT-Umfrage, dass Produkte mit der vor kurzem erfolg­ten Präsen­ta­tion eines 802.11ac Wave 2 WLAN-Access Points mit integrier­ter HD-Kamera die Zeichen der Zeit und das wachsende Sicher­heits­be­dürf­nis der Anwen­der erkannt haben. Neue Modelle ermög­li­chen Kosten­ein­spa­run­gen sowie ein zentra­les Manage­ment.