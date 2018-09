iPhone-Preis: Apple dreht an der iPhone-Preisschraube

Apples Umsatz pro verkauftem iPhone liegt im laufenden Geschäftsjahr deutlich oberhalb von 700 US-Dollar – im Weihnachtsquartal waren es sogar fast 800 US-Dollar. Ursache hierfür kann eigentlich nur sein, dass es dem Unternehmen gelungen ist, das iPhone X zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Apples Flagship-Modell kostet hierzulande in der 64-GB-Version 1.149 Euro und ist damit 240 Euro teurer als ein iPhone 8 Plus mit der gleichen Speicherkapazität. Dabei ist es gar nicht lange her, dass in Medien und Blogs darüber spekuliert wurde, ob das iPhone X am hohen Preis scheitern würde. Mathias Brandt

iPhone-Kosten: So viel Arbeitszeit kostet ein iPhone X

Ein Berliner muss im Schnitt 89,2 Stunden arbeiten, um sich ein iPhone X kaufen zu können. Das geht aus der Studie »Cost of living in cities around the world« von UBS hervor (Angaben zur Methodologie finden sich hier: https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/methodology/). Grundlage für die Erhebung ist das Durchschnittseinkommen 15 verschiedener Berufsgruppen. Den geringsten Aufwand, um den Betrag für Apples neuestes Smartphone zusammenzubekommen, müssen die Züricher (38,2 Stunden) treiben. Dagegen muss ein Arbeitnehmer in Kairo über 1.000 Stunden ackern, bevor er oder sie sich das iPhone X leisten kann. Mathias Brandt https://de.statista.com/infografik/14139/fuer-den-kauf-eines-iphone-x-notwendige-arbeitszeit-in-stunden/

iPhone X kostet Apple 370 US-Dollar