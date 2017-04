IT Service Management aus der Cloud – Die Vor- und Nachteile unterschiedlicher SaaS-Plattformen

Die meisten IT-Servicemanagement-Tools sind auch als Software-as-a-Service (SaaS) aus der Cloud erhältlich. Die Software-Anbieter setzen bei der Bereitstellung ihrer Lösungen auf unterschiedliche technologische Plattformen, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile mit sich bringen.

Dieser Artikel erläutert zwei grundsätzlich unterschiedliche Architekturmodelle und durch welche spezifischen Eigenschaften sie sich unterscheiden. Er zeigt auf, warum die zugrundeliegende Technologie auch bei einem reinen SaaS-Betrieb relevant für den jeweiligen Kunden ist und welche Entscheidungskriterien bei der Anbieterauswahl beachtet werden sollten.

Zwei gegensätzliche Architekturmodelle. SaaS-Architekturen unterscheiden sich vor allem im Anteil der gemeinsam von allen Kunden genutzten Ressourcen. Im Folgenden werden zwei gegensätzliche Modelle vorgestellt (Abbildung 1).

Im Architekturmodell 1 nutzen alle Kunden eine Applikation und eine Datenbank gemeinsam. Die Applikation kann aufgrund der Login-Daten unterscheiden, zu welchem Kunden ein Benutzer gehört. Alle Datensätze in der Datenbank werden mit einem Kundenattribut versehen, durch welches sie den jeweiligen Kunden zugeordnet werden. Im Architekturmodell 2 werden für jeden Kunden eine eigene Applikation und eine eigene Datenbank zur Verfügung gestellt.

Prinzipiell sind auch Mischformen dieser Modelle möglich. Für die Diskussion der grundsätzlichen Vor- und Nachteile spielen diese aber keine Rolle.

Gemeinsame Ressourcen senken die Kosten. Viele SaaS-Anbieter setzen auf das Architekturmodell 1, bei dem sich alle Kunden die Ressourcen teilen. Diese Architektur hat für den Anbieter die folgenden Vorteile:

Betrieb: Es muss nur eine Applikation und eine Datenbank installiert, überwacht, gewartet und gesichert werden.

Die Nutzung dieses Architekturmodells 1 ist also für den SaaS-Anbieter mit Kostenvorteilen verbunden, die er in Form günstiger SaaS-Gebühren an den Kunden weitergeben kann. Dieses Architekturmodell führt aber auch zu Nachteilen auf der Kundenseite:

Datensicherheit / Datenschutz: Die Daten aller Kunden liegen in einer einzigen Datenbank. Mittels Programmlogik muss der Anbieter sicherstellen dass keine Datenlecks entstehen, durch die ein Anwender Zugriff auf die Daten eines anderen Kunden erhält. Da Software grundsätzlich nie fehlerfrei ist, stellt dies ein Sicherheitsrisiko dar.

Getrennte Ressourcen erhöhen die Leistungsfähigkeit. SaaS-Anbieter, die das Architekturmodell 2 einsetzen, nehmen zunächst eine Reihe von Nachteilen in Kauf:

Betrieb: Für jeden Kunden muss eine eigene Applikation und eine eigene Datenbank installiert, überwacht, gewartet und gesichert werden.

Die Nutzung des Architekturmodells 2 ist somit für den SaaS-Anbieter mit erhöhten Kosten verbunden, die er über die SaaS-Gebühren an den Kunden weiterreichen muss. Dafür erhält der Kunde aber eine Lösung, die deutlich leistungsfähiger ist:

Datensicherheit / Datenschutz: Die Applikationen und Datenbanken der Kunden sind voneinander getrennt. Programmierfehler oder Sicherheitslücken in der Applikation des Herstellers können somit grundsätzlich nicht zu einem Datenleck führen.

Fazit. Hersteller von ITSM-Lösungen aus der Cloud (SaaS), die auf einer gemeinsamen Applikation und einer gemeinsamen Datenbank basieren, positionieren sich vor allem über den Preis. Sie wollen ihre Software zu möglichst geringen Gebühren bereitstellen. Die Hersteller von SaaS-Lösungen mit getrennten Applikationen und getrennten Datenbanken positionieren sich dagegen anders: sie bieten ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit und Flexibilität.

Martin Landis ist seit 1999 bei der USU AG tätig. Er war zunächst für die Implementierung von USU-Lösungen bei vielen namhaften Kunden verantwortlich. Danach folgten Positionen im Produktmanagement, Presales und Global Sales. Seit 2015 ist Martin Landis Leiter des Produktmarketings im Bereich Business Service Management.