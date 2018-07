IT-Sicherheit an den Endpunkten im Bankgewerbe akut gefährdet – Analyse und Tipps für IT-Sicherheit in der Finanzbranche

In einem aktuellen Whitepaper analysiert Palo Alto Networks die spezifischen Herausforderungen, mit denen Finanzinstitute hinsichtlich IT-Sicherheit zunehmend konfrontiert sind. So ist vor allem die IT-Sicherheit an den Endpunkten akut gefährdet. Im neuen Whitepaper stellen die Sicherheitsexperten zudem dar, wie diese Herausforderungen mit neuen Ansätzen zum Schutz von Endpunkten bewältigt werden können.

Vertrauenswürdige Finanztransaktionen und der Schutz personenbezogener Daten sind Grundvoraussetzungen für den Erfolg von Finanzinstituten. Dies gilt für die größten Handels- und Geschäftsbanken ebenso wie für kleinere Institute. Als Verwalter privater und geschäftlicher Vermögenswerte zählt die Finanzbranche heute zu den vorrangigen Angriffszielen von Cyberkriminellen. Gleichzeitig vergrößert sich die Angriffsfläche beständig, aus den folgenden Gründen:

Die Branche versucht, die Erwartungen der Kunden hinsichtlich der Verfügbarkeit auf unterschiedlichen Geräten und diversen Medien zu erfüllen.

Sie führt innerhalb kurzer Zeit neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain ein, um den Kunden nützliche neue Services anzubieten und die internen Prozesse zu optimieren.

Die Finanzbranche will künftig noch stärker von IT-Trends wie Cloud-Computing und API-gestützten Anwendungsplattformen profitieren.

Hinzu kommen erschwerte Rahmendbedingungen: Auch fast zehn Jahre nach der weltweiten Finanzkrise verzeichnet die Branche nur ein geringes Wachstum und niedrige Gewinnspannen. Neue Fintech-Unternehmen, die keine veralteten Systeme pflegen müssen und die nicht so stark reguliert sind, stellen eine weitere große Herausforderung dar. Sie erzeugen eine Wettbewerbssituation, die etablierte Firmen in diesem Ausmaß und mit einer derartigen Aggressivität bisher nicht kannten. Wer in diesen schwierigen Zeiten schwarze Zahlen schreiben will, muss der Kostenbegrenzung höchste Priorität einräumen. Dabei dürfen jedoch Maßnahmen zur Steigerung der Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit nicht zu kurz kommen. Gleichzeitig gilt es, die absolut geschäftskritische IT-Sicherheit stets im Auge zu behalten.

Finanzinstitute benötigen heute eine effektive Lösung für die Endpunktsicherheit, mit Schwerpunkt auf dem proaktiven Schutz vor bekannten und unbekannten Bedrohungen. Außerdem sollte eine solche Lösung die Sicherheitsinfrastruktur als Ganzes, die fortlaufende digitale Transformation und das tägliche Kerngeschäft gleichermaßen unterstützen. In seinem neuen Whitepaper zeigt Palo Alto Networks zeitgemäße Lösungsansätze für aktuelle und künftige Sicherheitsherausforderungen in der Finanzbranche auf.

