Jeder Dritte will Weihnachtsgeschenke im Web weiterverkaufen

Vor allem Jüngere wollen unpas­sende Geschenke im Inter­net veräu­ßern.

Jeder Vierte nutzt dazu Online-Plattformen, 7 Prozent verwen­den Flohmarkt- oder Kleinanzeigen-Apps.

Bitkom gibt Tipps zum priva­ten Online-Verkauf.

Knapp jeder Dritte (29 Prozent) will in diesem Jahr Geschenke, die ihm nicht gefal­len, online verkau­fen. Das hat eine reprä­sen­ta­tive Befra­gung im Auftrag des Digital­ver­bands Bitkom ergeben. Im letzten Jahr nutzte erst jeder Vierte (25 Prozent) diese Möglich­keit. Vor allem Jüngere werden nach den Feier­ta­gen zu Online-Händlern: 41 Prozent der 14- bis 29-Jährigen und ein Drittel (34 Prozent) der 30- bis 49-Jährigen planen, Geschenke, die sie selbst nicht behal­ten wollen, im Inter­net zu verkau­fen. Jeder Vierte (23 Prozent) will dafür Inter­net­platt­for­men wie Amazon oder eBay nutzen. 7 Prozent möchten die Präsente über spezi­elle Kleinanzeigen- oder Flohmarkt-Apps wie Shpock oder Ebay-Kleinanzeigen verkau­fen.

»Für nahezu jedes Produkt findet sich auf Online-Marktplätzen ein Abneh­mer«, sagt Bitkom-Handelsexpertin Julia Miosga. »Der Weiter­ver­kauf im Netz bietet sich vor allem dann an, wenn für ein Geschenk kein Kaufbe­leg vorliegt oder der Umtau­sch ausge­schlos­sen ist. Passende Smartphone-Apps machen den Online-Verkauf noch einfa­cher, da Verkäu­fer ihr Angebot direkt mit Foto hochla­den können.«

Mehr als die Hälfte der Befrag­ten (54 Prozent) wollen Geschenke, die ihnen nicht gefal­len, im Geschäft umtau­schen oder an den Online-Shop zurück senden. Je rund ein Viertel will unlieb­same Präsente weiter­ver­schen­ken (28 Prozent) oder behal­ten (24 Prozent). Jeder Neunte (11 Prozent) plant, Geschenke, die er selbst nicht behal­ten will, zu spenden.

Beim Online-Weiterverkauf von Geschen­ken sollte man diese Bitkom-Tipps beher­zi­gen:

Als priva­ter Verkäu­fer anmel­den

Wer nicht regel­mä­ßig und viel im Inter­net verkauft oder verstei­gert, sollte sich bei den geeig­ne­ten Platt­for­men als priva­ter Verkäu­fer anmel­den. Die Vorteile: Als priva­ter Verkäu­fer müssen keine Widerrufs- oder Rückga­be­rechte einge­räumt werden. Gleiches gilt auch für die gesetz­li­che Gewähr­leis­tung. Wichtig ist in diesem Zusam­men­hang der Hinweis »Die Ware wird unter Ausschluss jegli­cher Gewähr­leis­tung verkauft«. Wer hinge­gen häufig und regel­mä­ßig das Inter­net als Verkaufs­platt­form nutzt, kann juris­ti­sch gesehen zum Unter­neh­mer werden – einschließ­lich aller entspre­chen­den Pflich­ten. Hierfür spielt es nicht einmal eine Rolle, ob bei den Verkäu­fen oder Verstei­ge­run­gen ein Gewinn abfällt.

Nur wahrheits­ge­mäße Waren­be­schrei­bun­gen

Kein Unter­schied zwischen priva­ten und gewerb­li­chen Verkäu­fern wird bei der Artikel­be­schrei­bung gemacht. In beiden Fällen muss diese selbst­ver­ständ­lich wahrheits­ge­mäß sein. Wer falsche oder unzurei­chende Beschrei­bun­gen angibt, führt den Käufer wissent­lich hinters Licht. Zudem werden so schlechte Bewer­tun­gen riskiert, die künftige Verkäufe auf dersel­ben Platt­form deutlich erschwe­ren.

Eigene Bilder und Texte verwen­den

Wichtig für einen erfolg­rei­chen Verkauf sind gute Beschrei­bungs­texte und passende Fotos. Hierfür können jedoch nicht irgend­wel­che Texte und Abbil­dun­gen aus dem Web genutzt werden. In der Regel sind diese urheber­recht­lich geschützt. Das gilt auch häufig für die vom Herstel­ler genutz­ten Materia­lien zur Produkt­dar­stel­lung. Wer diese einfach in sein Angebot kopiert, muss mit recht­li­chen Konse­quen­zen rechnen. Um keine böse Überra­schung beim Verkauf zu erleben, sollten Texte und Bilder daher immer selbst erstellt werden.

Keine Marken­rechte verlet­zen

Beim Verkauf oder der Verstei­ge­rung im Inter­net können auch Marken­rechte eine wichtige Rolle spielen. Plagiate etwa dürfen nicht angebo­ten werden. Das gilt auch für Privat­per­so­nen, die aus ihrem letzten Urlaub ein gefälsch­tes Marken­pro­dukt mitge­bracht haben. Wird dieses im Inter­net weiter­ver­kauft, kann das recht­li­che Konse­quen­zen haben. Auch im Beschrei­bungs­text können Marken­rechte verletzt werden, etwa wenn eine No-Name-Uhr als »im Rolex-Stil« beschrie­ben wird.

Nur versi­chert versen­den

Der Versand der verkauf­ten Waren sollte nur versi­chert erfol­gen. Ansons­ten kann es passie­ren, dass der Verkäu­fer für verlo­ren­ge­gan­gene Pakete haften muss. Je nach Größe kann der Artikel als Päckchen oder Paket verschickt werden. Wer sich zusätz­lich absichern möchte, kann in seinem Angebot zusätz­lich den Satz einfü­gen: »Der Artikel wird auf Verlan­gen und auf Gefahr des Käufers verschickt.«