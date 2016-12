Jeder Vierte spielt täglich Mobile Games

Jeder vierte (25%) deutsche Inter­net­nut­zer spielt täglich Video­spiele auf dem Smart­phone oder Tablet. Auch in Großbri­tan­nien (25%) und Frank­reich (23%) nutzen ein Viertel der Onliner täglich eine Spiele-App, wie eine aktuelle Studie des Markt- und Meinungs­for­schungs­in­sti­tuts Ipsos in Deutsch­land, Frank­reich und Großbri­tan­nien ergab. Sie gehören damit zur Gruppe der sogenann­ten Daily Mobile Gamer. Dabei sind Frauen in dieser Hinsicht aktiver als Männer: knapp sechs von zehn (57%) deutschen App-Spielern sind weiblich. Das Verhält­nis zeigt sich auch in Frank­reich (57%) und Großbri­tan­nien (58%).

Daily Mobile Gamer vergleichs­weise jung

Der größte Anteil der deutschen App-Spieler ist zwischen 18 und 44 Jahre alt. Sechs von zehn Gamern (64%) gehören zu dieser Alters­gruppe. Dabei liegt der Anteil dieser Gruppe in der gesamt­deut­schen Onlin­ebe­völ­ke­rung ledig­lich bei 52 Prozent. Auch in Großbri­tan­nien (66%) und Frank­reich (62%) sind Daily Mobile Gamer dieser Alters­gruppe deutlich höher vertre­ten als in der gesam­ten Onlin­ebe­völ­ke­rung (Großbri­tan­nien 58%; Frank­reich 52%).

App-Gamer beson­ders gut über soziale Netzwerke zu errei­chen

Knapp zwei Drittel (63%) der deutschen Mobile Gamer nutzten täglich Facebook. Über Whats­App kommu­ni­zie­ren sogar acht von zehn (79%) mindes­tens einmal pro Tag. Damit sind sie deutlich aktiver als die Gesamt­heit der deutschen Onlin­ebe­völ­ke­rung: hier sind nur vier von zehn (45%) täglich bei Facebook online, per Whats­App schrei­ben sechs von zehn (58%). In Frank­reich nutzen 62 Prozent der Daily Mobile Gamer Facebook täglich, in Großbri­tan­nien sind es 67 Prozent. Whats­App wird dagegen in beiden Ländern deutlich weniger genutzt: ein Drittel (33%) der engli­schen App-Spieler kommu­ni­ziert jeden Tag über den Messen­ger, bei den franzö­si­schen ist es sogar nur einer von zehn (8%).

Überdurch­schnitt­li­cher TV-Konsum der Gamer

Doch regel­mä­ßi­ges Mobil­spie­len hält offen­bar nicht von „regulä­rem“ TV-Konsum ab. Jeder zweite (52%) deutsche Daily Mobile Gamer nutzt das TV-Gerät täglich - und zwar für das reguläre TV-Programm. In der Gesamt­heit der Inter­net­nut­zer liegt dieser Wert bei 45 Prozent. Ähnlich sieht dies in Frank­reich aus, wo 53 Prozent der App-Spieler täglich fern sehen. In Großbri­tan­nien sind es vier von zehn (39%), bei einem weitaus gerin­ge­ren Fernseh­kon­sum der Onlin­ebe­völ­ke­rung.

[1] Stichprobe: 1.500 Internetnutzer von 18 bis 65 Jahre pro Land