Jeder zehnte Online-Kauf wird zurückgeschickt

14 Prozent haben noch nie eine Rücksen­dung aufge­ge­ben.

Mehr als die Hälfte hat schon einmal etwas mit fester Retoure-Absicht bestellt.

Wider­rufs­frist bei online bestell­ter Ware beträgt in den meisten Fällen 14 Tage.

Die Zeit nach den Feier­ta­gen ist tradi­tio­nell auch die Zeit des Umtauschs und der Retoure. Jeder zehnte Online-Einkauf in Deutsch­land wird wieder zurück­ge­schickt. Das hat eine reprä­sen­ta­tive Umfrage im Auftrag des Digital­ver­bands Bitkom unter 1.166 Inter­net­nut­zern ab 14 Jahren ergeben. Rund die Hälfte (52 Prozent) schickt bis zu 10 Prozent zurück. Ledig­lich 1 Prozent schickt mehr als die Hälfte seiner bestell­ten Waren zurück. Die meisten Retou­ren bringt die Alters­gruppe der 14- bis 29-jährigen Online-Shopper auf den Weg. Sie schickt 14 Prozent der online getätig­ten Einkäufe wieder zurück. »Gute Beschrei­bun­gen auf den Seiten der Online-Shops, etwa marken­spe­zi­fi­sche Größen­ta­bel­len bei Kleidung, helfen dabei, Retou­ren zu reduzie­ren. Das gelingt bei der überwie­gen­den Zahl der Bestel­lun­gen offen­sicht­lich ausge­spro­chen gut«, sagt Bitkom-Expertin Julia Miosga. »Sollte die Ware einmal nicht den Vorstel­lun­gen entspre­chen, bieten viele Händler einen kosten­lo­sen Rückver­sand an.«

Die Hälfte der Online-Shopper (51 Prozent) gibt an, Waren im Inter­net zumin­dest einmal oder gelegent­lich mit der festen Absicht bestellt zu haben, diese wieder zurück­zu­schi­cken, etwa um Kleidung in verschie­de­nen Größen auszu­pro­bie­ren. 5 Prozent tun dies sogar regel­mä­ßig. Aller­dings geben auch 44 Prozent der Online-Shopper an, noch nie Retoure ausge­nutzt zu haben. »Wahllo­ses Bestel­len im Inter­net ist zwar kein Massen­phä­no­men, aber eine nicht zu vernach­läs­si­gende Heraus­for­de­rung für die Händler. Retou­ren bedeu­ten für die Anbie­ter nicht nur einen entgan­ge­nen Umsatz, sie verur­sa­chen auch Personal- und Prozess­kos­ten, etwa um die Retoure zu prüfen und in den Lager­be­stand zurück­zu­füh­ren«, beklagt Miosga.

Bitkom-Tipp zur Retoure:

Online bestellte Waren dürfen in den meisten Fällen inner­halb der gesetz­li­chen Wider­rufs­frist binnen 14 Tagen zurück­ge­schickt werden. Am besten sollte der Wider­ruf mit einem Satz schrift­lich in einem formlo­sen Schrei­ben erklärt werden. Eine Begrün­dung braucht es nicht. Bestimmte Waren unter­lie­gen aber beson­de­ren Bedin­gun­gen. CDs müssen etwa noch in der Schutz­fo­lie sein. Die Porto­kos­ten muss der Käufer eventu­ell selbst tragen. Darauf muss aber bereits in der Wider­rufs­be­leh­rung hinge­wie­sen werden. Die meisten Online-Shops handha­ben die Retoure aber äußerst kulant.