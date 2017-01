Jeder Zweite will 2017 mehr Sport treiben

Für viele Menschen ist der Anfang Januar immer ein willkom­me­ner Anlass, gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen. Laut einer aktuel­len Umfrage von YouGov und Statista haben 37 Prozent der Deutschen Neujahrs­vor­sätze für 2017.

Gleich nach den kalori­en­rei­chen Weihnachts­fei­er­ta­gen die Laufschuhe anzie­hen, um die Speck­röll­chen wieder abzutrai­nie­ren? Für viele ist das zumin­dest der Plan. Die Hälfte der Befrag­ten gibt an, im neuen Jahr mehr Sport treiben zu wollen – damit steht dieser Vorsatz an erster Stelle. Auch der Wunsch, schlan­ker zu werden, treibt viele Deutsche an; 46 Prozent der Befrag­ten aus der YouGov-Studie wollen in 2017 Gewicht abneh­men.

Weniger verbrei­tet sind dagegen zwei andere Vorsätze: Nur 13 Prozent der Deutschen wollen im neuen Jahr das Rauchen aufge­ben. Weniger Alkohol trinken zu wollen, geben sogar nur 11 Prozent an. Dafür haben sich rund ein Viertel der Befrag­ten für 2017 vorge­nom­men, weniger Geld ausge­ben und 22 Prozent wollen mehr Zeit mit ihrer Familie verbrin­gen.

https://de.statista.com/infografik/7335/neujahrsvorsaetze-der-deutschen-fuer-2017/

