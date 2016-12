Jobbewerber müssen Digitalkompetenz mitbringen

Jedes zweite Unter­neh­men achtet bei Bewer­bern beson­ders auf Digital­kennt­nisse.

Bitkom Akade­mie stellt neues Seminar­pro­gramm für 2017 vor.

Eine Mehrheit der Unter­neh­men in Deutsch­land erwar­tet von Bewer­bern aktuelle Digital­kennt­nisse. Das ist das Ergeb­nis einer reprä­sen­ta­ti­ven Umfrage unter 1.543 Unter­neh­men aus Deutsch­land im Auftrag des Digital­ver­bands Bitkom. Danach stimmen 57 Prozent der Befrag­ten eher der Aussage zu, dass sie bei Bewer­bern beson­ders auf die regel­mä­ßige Aus- und Weiter­bil­dung ihrer Digital­kom­pe­tenz achten. Mehr als jedes vierte Unter­neh­men (29 Prozent) stimmt dieser Aussage voll und ganz zu.

»Digital­kennt­nisse sind für viele Jobbe­wer­ber zur unver­zicht­ba­ren Schlüs­sel­kom­pe­tenz gewor­den«, sagt Anja Olsok, Leite­rin der Bitkom Akade­mie. »Wer sich mit intel­li­gen­ten Daten­ana­ly­sen, IT-Sicherheit oder künst­li­cher Intel­li­genz auskennt, ist quer durch alle Branchen sehr gefragt.«

Die Bitkom Akade­mie reagiert auf die steigende Nachfrage und erwei­tert im kommen­den Jahr ihr Angebot an zerti­fi­zier­ten Ausbil­dun­gen im Digital­be­reich. Einen beson­de­ren Schwer­punkt wird das Thema IT-Sicherheit einneh­men. Neu dabei ist die Ausbil­dung zum Kryptographie-Practitioner sowie ein Lehrgang zum IT-Grundschutz-Experten. »Viele Unter­neh­men müssen einer­seits neue Vorga­ben aus dem IT-Sicherheitsgesetz umset­zen und anderer­seits auf die zuneh­mende Bedro­hung von Cyber­kri­mi­na­li­tät reagie­ren«, so Olsok. Paral­lel erhöht die Bitkom Akade­mie ihr Ausbil­dungs­an­ge­bot zum IT-Sicherheitsbeauftragten, Business Conti­nuity Manager (BCM) und IT-Risk-Manager.

Der zweite Programm­schwer­punkt im Jahr 2017 liegt im Bereich Daten­schutz. Im Kontext der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung umfasst das Programm Seminarthe­men wie Auftrags­da­ten­ver­ar­bei­tung, Beschäf­tig­ten­da­ten­schutz und Privacy Shield. Darüber hinaus wird das Programm im kommen­den Jahr neue Digital­t­rends wie Artifi­cial Intel­li­gence und Machine Learning aufgrei­fen und sich der digita­len Trans­for­ma­tion in unter­schied­li­chen Branchen, wie zum Beispiel im Gesund­heits­sek­tor oder im Finanz­we­sen, widmen.

Im laufen­den Jahr 2016 hat die Bitkom Akade­mie mehr als 4000 Teilneh­mer in gut 250 Veran­stal­tun­gen aus- und weiter­ge­bil­det. Neben mehrwö­chi­gen Lehrgän­gen mit zerti­fi­zier­ten Abschlüs­sen, etwa zum Data Scien­tist oder Wirtschafts­schutz­be­auf­trag­ten, beinhal­tet das Programm Live-Online-Seminare zu aktuel­len Digitalthe­men und bietet indivi­du­elle Inhouse-Seminare für Unter­neh­men an. Das neue Programm 2017 der Bitkom Akade­mie ist online verfüg­bar.

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Befragung, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.534 Personalleiter von Unternehmen ab 3 Mitarbeitern aller Branchen befragt. Die Fragestellung lautete: »Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zur neuen Arbeitswelt zu: Bei Bewerbern achte ich besonders darauf, dass sie Ihre Digitalkompetenz durch Aus- und Weiterbildungen regelmäßig weiterentwickelt haben.« (Skalierte Abfrage von »stimme voll und ganz zu« bis »stimme überhaupt nicht zu«)

Unternehmen nutzen bei Thema Sicherheit externes Know-how

In der Indus­trie arbei­tet fast die Hälfte mit IT-Dienstleistern zusam­men.

Unter­stüt­zung bei der Einfüh­rung und Wartung von IT-Sicherheitssystemen.

Steigende Bedeu­tung von Security as a Service aus der Cloud.

In der deutschen Indus­trie arbei­tet knapp die Hälfte der Unter­neh­men (46 Prozent) bei der Umset­zung digita­ler Sicher­heits­maß­nah­men mit einem exter­nen IT-Dienstleister zusam­men. Das hat eine reprä­sen­ta­tive Umfrage im Auftrag des Digital­ver­bands Bitkom unter 504 Unter­neh­men des produ­zie­ren­den Gewer­bes ab 10 Mitar­bei­tern ergeben [1]. Bei einem Viertel (24 Prozent) übernimmt ein exter­ner Dienst­leis­ter sogar die gesamte Verant­wor­tung für die IT-Sicherheit. Bei einem Fünftel (20 Prozent) sind sowohl die eigene IT-Abteilung als auch ein Dienst­leis­ter dafür verant­wort­lich. In 56 Prozent der Unter­neh­men kümmert sich ausschließ­lich die eigene IT-Abteilung um das Thema.

»Sicher­heits­dienst­leis­ter können mit ihrem spezi­el­len Know-how einen wichti­gen Beitrag zum Schutz der Unter­neh­men leisten«, sagt Marc Fliehe, IT-Sicherheitsexperte des Bitkom. Die Services umfas­sen unter anderem Beratungs­leis­tun­gen, die Imple­men­tie­rung spezi­el­ler Software sowie die Wartung von IT-Sicherheitssystemen. Auch bei der Bewer­tung und dem Test der eigenen Schutz­maß­nah­men können Dienst­leis­ter einen wichti­gen Beitrag leisten.

Ob Unter­neh­men mit exter­nen Partnern zusam­men­ar­bei­ten, hängt laut Umfrage kaum von ihrer Größe ab. 46 Prozent der kleine­ren Unter­neh­men mit 10 bis 99 Mitar­bei­tern, 49 Prozent der mittle­ren (100 bis 499 Mitar­bei­ter) und 42 Prozent der großen Unter­neh­men (500 und mehr Mitar­bei­ter) arbei­ten beim Thema Sicher­heit mit IT-Dienstleistern zusam­men. Eine zuneh­mend wichtige Rolle spielen in der Wirtschaft IT-Sicherheitsanwendungen, die per Cloud Compu­ting über das Inter­net bezogen werden.

Nach den Ergeb­nis­sen des »Cloud-Monitors 2016« von Bitkom und KPMG bezieht fast ein Drittel (29 Prozent) der Public-Cloud-Nutzer in Unter­neh­men Sicher­heits­dienste aus dem Netz. »Gerade in kleine­ren und mittle­ren Unter­neh­men ist Security as a Service aus der Cloud eine Alter­na­tive zum Do-it-yourself-Ansatz«, sagt Fliehe. Das Vertrauen in die Sicher­heit der Daten sei das wichtigste Kapital der Cloud-Provider. Entspre­chend stark inves­tie­ren die Anbie­ter in techni­sche und organi­sa­to­ri­sche Sicher­heits­maß­nah­men.